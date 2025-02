Tatiana Maslany se ela pudesse voltar no Demolidor: nascido de novo

Tatiana Mashlany abriu recentemente sobre a possibilidade de Voltando como She-Hulk Na próxima série da Marvel Studios, Demolidor: Nascido de novo. Ele começará a ser transmitido no Disney+, com seus dois primeiros episódios a serem lançados em 4 de março de 2025. O programa é retirado após os eventos da série Netflix Daredevil e apresenta Charlie Cox no papel principal, junto com Vincent d’Orfrio, Jon Bernthal, Deborahal, Deborah, Deborah, Deborah. Ann Woll, Wilson Bethel, Elden Henson e muito mais.

Tatiana Maslany adoraria voltar enquanto Hulk em Demolidor: Ele nasceu de novo

A atriz órfã negra discutiu recentemente suas chances de aparecer em Demolidor: ela nasceu de novo como Hulk.

Tatiana Maslany teve uma conversa rápida com Canil Enquanto compareceu à estréia de seu próximo filme, o macaco. Durante a conversa, a saída perguntou sobre seus pensamentos sobre fazer uma participação especial e se encontrar com Matt Murdock de Charlie Cox no próximo programa. Maslany parecia empolgado com isso e respondeu: “Nasceria de novo? Quero dizer, absolutamente, foi ótimo. Foi muito divertido, como uma pessoa muito engraçada de jogar.

A atriz elogiou ainda mais a participação de Cox em seu show de 2022, She-Hulk: Advogado. Ela disse: “E acho que o que fez tão bem foi pegar um personagem que existe em um tom diferente e adaptá -lo totalmente para esse novo tom, mantendo a integridade do personagem”.

Tatiana Maslany e Charlie Cox compartilharam a tela nos episódios 8 e 9 de She-Hulk: Advogado. Enquanto o show não foi tão apreciado pela platéia, a participação especial do Demolidor em seu terno vermelho e amarelo ganhou os aplausos de alguns fãs.

Em 2022, Cox também expressou seus pensamentos sobre o futuro de seus tipos de personagens e Maslany mostrados em She-Hulk. O ator disse Variedade“Eu tinha maravilhoso trabalhando com Tatiana. A química dos personagens era muito forte. Há mais diversão lá, então, se pudermos fazer uma viagem um pouco mais, eu não sei, mas certamente seria o apoio disso, se isso pode acontecer.

