Taylor Swift e Caitlin Clark aproveitam o jogo dos Chiefs de Travis Kelce juntas

Taylor Swift e Caitlin Clark Eles ganharam as manchetes quando foram vistos juntos em Travis Kelce Chefes de Kansas City Jogo de playoff divisional da AFC. A aparição da estrela pop e Estreante do Ano da WNBA despertou grande interesse, com fãs e mídia capturando suas interações durante a vitória dos Chiefs por 23-14 sobre o Houston Texans.

Veja o que sabemos sobre sua presença, o jogo e os recordes quebrados em campo.

Taylor Swift junto com Caitlin Clark vistos no Chiefs Game de Travis Kelce

Taylor Swift e a estrela da WNBA Caitlin Clark foram vistas juntas no jogo dos playoffs divisionais da AFC do Kansas City Chiefs em 18 de janeiro de 2025.

Os Chiefs, liderados pelo tight end Travis Kelce, venceram o Houston Texans por 23-14 no GEHA Field no Arrowhead Stadium. Swift e Clark assistiram de uma suíte com suas famílias. Swift usava um conjunto Chanel, enquanto Clark usava uma roupa com tema dos Chiefs. O jogo acrescentou outro marco à carreira de Kelce nos playoffs. Ele teve 117 jardas de recepção e um touchdown. Kelce também quebrou o recorde de mais jogos de playoffs com mais de 100 jardas recebidas, superando Jerry Rice.

Ele também estendeu sua seqüência de jogos nos playoffs com pelo menos cinco recepções para 15. Clark, um torcedor do Chiefs de Iowa, admira abertamente Swift. Participou de vários shows durante a turnê Eras do cantor. A NFL capturou Swift e Clark compartilhando momentos alegres, incluindo cumprimentos e abraços.

A conexão deles começou em 2024, quando Kelce conheceu Clark em um show em Indianápolis. Isso aprofundou seus laços com os Chiefs e Swift. A participação de Clark no jogo foi supostamente devido a um convite de Swift.

Com os Chiefs avançando para seu sétimo jogo consecutivo no Campeonato AFC, eles estão mais perto de uma terceira vitória consecutiva no Super Bowl. As aparições de Swift em jogos chamaram a atenção da mídia para seu relacionamento com Kelce. Entretanto, a presença de Clark destaca o seu crescente estatuto como ícone cultural e desportivo.

Os Chiefs enfrentarão os Bills ou os Ravens em seguida, e os fãs estão ansiosos para ver se Swift e Clark continuarão a fornecer seu apoio em campo.