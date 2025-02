Taylor Swift e Cynthia Erivo ‘Holding Space’ Gesto in the Grammy Awards se torna viral

Um momento memorável entre Taylor Swift e Malvado atriz Cynthia Erivo Aconteceu durante 2025 Grammy Awards. Swift foi visto segurando o dedo de Ente de uma maneira que lembrou a muitos fãs o momento viral do “espaço de retenção” da turnê de imprensa de Wicked, que se tornou um momento viral em si. Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o momento entre as duas estrelas nos prêmios Grammy.

O momento de ‘Holding Space’, de Taylor Swift e Cynthia Erivo, explicou

Taylor Swift e Cynthia Erivo foram vistos sentados um ao lado do outro em um vídeo dos prêmios Grammy 2025. Swift, que os admirava, foi visto agarrando -se ao seu conselho, antes de se afastar e rir.

O gesto lembrou a muitos fãs por um momento entre Ento e seu co -estrela Ariana Grande durante a turnê de imprensa do filme que se tornou viral online. Então eles levaram X (anteriormente Twitter) para compartilhar seus pensamentos.

“Se Ariana chegasse, provavelmente teríamos tanta tayriana, isso é tão triste”, um fanático escreveu em x.

Enquanto isso, outro fanático reagiu“A dupla que nunca sabíamos que precisávamos.”

O momento do “espaço de retenção” veio da entrevista de Ariana Grande e Cynthia Erivo com Revista Em novembro de 2024. A entrevistadora Tracy E. Gilchrist contou a ambos sobre como a letra da música “Defying Gravity” Led People “segurando espaço” para “sentir poder” nela. Isso parecia surpreender e mover Erivo, e Grande respondeu agarrado a um dos dedos de Erivo como uma amostra de apoio.

Tanto grande quanto Erivo expressaram sua confusão pelo fenômeno do “espaço de retenção” criado pela época da entrevista do momento, em uma entrevista com Variedade. No entanto, Erivo também ficou encantado com sua popularidade, dizendo que amava como se tornou “vernacular”. “Eu quero uma camisa com ‘Holding Space’ nele”, acrescentou. Gilchrist definiu o termo “manutenção do espaço” para a variedade como o estado de “ser físico, emocional e mentalmente apresentando alguém ou algo”.