Taylor Swift e Selena Gomez desfrutam da noite anterior da tigela

Taylor Swift e Selena Gomez Preso para uma noite informal em Los Angeles antes do Super Bowl. Os amigos próximos jantaram em um café em Beverly Hills, desfrutando de bebidas e conversas em um ambiente discreto. Sua excursão ocorreu pouco antes da viagem de Swift a Nova Orleans para apoiar Travis Kelce no jogo.

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes sobre a noite de Swift e Gómez.

Taylor Swift e Selena Gomez gostaram de meninas em meninas

Taylor Swift e Selena Gomez recentemente desfrutaram de uma noite descontraída juntos em Los Angeles. Antes da viagem de Swift a Nova Orleans para o Super Bowl, os amigos ao longo da vida se reuniram em Negroni Caffe Bar, em Beverly Hills, para uma noite particular.

Um representante de restaurante compartilhou que os dois cantores chegaram com sua equipe de segurança e estavam sentados em uma posição aconchegante perto do bar. Ele Página seis A fonte revelou: “Havia apenas dois e seus guardas de segurança. Eles eram muito doces, sorrindo um com o outro e se divertindo. curtiu.

Os membros da equipe garantiram que a atmosfera permanecesse calma e livre de interrupções, o que permitiu que a dupla relaxasse. Durante a noite, o cantor vencedor do Grammy e o ator de Emilia Pérez permaneceram amigáveis ​​e interagem com a equipe. Um funcionário, um ator aspirante, até teve uma conversa com Gomez sobre suas experiências em Hollywood, durante as quais ofereceu palavras de encorajamento.

Apesar do estado, Swift e Gómez mantiveram coisas de baixo perfil, tratando a noite como qualquer outra noite casual. De acordo com a página seis, sua fatura era comparável à de um cliente médio, mas eles deixaram deixar de deixar uma dica generosa antes de sair.