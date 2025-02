Taylor Swift já pediu a Lorne Michales para cortar o SNL Sketch – Relatório

Um relatório recente revelou que Taylor Swift Uma vez tentei ter um SNL Sketch Sobre sua celebridade “Esquadrão Girl”, ele tirou do show. O cantor supostamente entrou em contato com o Criador Lorne Michaels, solicitando que o segmento não seja ar. No entanto, Michaels recusou. A suposta troca entre eles tem atraindo atenção.

Há mais detalhes sobre por que Swift pediu a Lorne Michaels para cortar o esboço do SNL.

Por que Taylor Swift pediu a Lorne Michaels para cortar um esboço do SNL?

Em 2015, o Saturday Night Live (SNL) planejou um esboço para tirar sarro da famosa “Girl Squad” de Taylor Swift, um grupo de celebridades de alto nível que apareceram em seu videoclipe “Bad Blood”. O vídeo apresentou um alinhamento cheio de estrelas, incluindo Gigi Hadid, Cara Delevingne, Lena Dunham e Selena Gomez. A paródia exagerou a influência da equipe, retratando-a como uma poderosa força pós-apocalíptica. No entanto, Swift não estava a bordo com a ideia.

De acordo com AbutreO criador do SNL Lorne Michaels convidou pessoalmente Swift para fazer uma participação especial no esboço. Não apenas rejeitou a oferta, mas também solicitou que o segmento fosse completamente descartado. Durante sua conversa, Michaels ouviu suas preocupações, mas finalmente descartou seu pedido. Enquanto comeu pipoca de milho casualmente, segundo relatos, ele respondeu: “Taylor, não negócios com terroristas”.

Apesar do pedido de Swift, o SNL emitiu dois esboços com base em sua equipe. Um seguiu Aidy Bryant e Vanessa Bayer como personagens que navegam para um mundo pós-apocalíptico governado por Swift e seu grupo. Enquanto isso, outro esboço, o esquadrão de drogas de Tina & Amy, apresentou Tina Fey e Amy Poehler reunindo sua própria equipe, incluindo Amy Schumer e Gayle King.

Embora Swift tentasse impedir que o segmento fosse transmitido, sua resposta mais tarde sugeriu que ele havia feito as pazes com ele. De acordo com o relatório do Vulture, na segunda -feira seguinte, Michaels recebeu um buquê de flores do cantor, juntamente com uma nota que dizia: “Espero que não haja sangue ruim”.