Taylor Swift News hoje: as últimas atualizações para 22 de fevereiro de 2025

Procurando o último Taylor Swift Notícias hoje? De realizações inovadoras e os principais movimentos de carreira a atualizações pessoais e discussões públicas, Swift permanece na vanguarda do mundo do entretenimento. Seja um sucesso na lista, os anúncios surpresa ou as últimas manchetes que o cercam, continuam a cativar os fãs e a indústria igualmente.

Aqui está um resumo das melhores histórias de Taylor Swift.

Em 22 de fevereiro de 2025, essas são as maiores atualizações de Taylor Swift.

Os fãs especulam Taylor Swift e Travis Kelce têm um filhote

Swifties acredita que Taylor Swift e Travis Kelce poderiam ter adotado um filhote juntos depois que Jason Kelce compartilhou uma história sobre o novo animal de estimação de seu irmão.

Durante uma aparição no Podcast Fitz & WhitJason revelou que Travis Puppy havia mastigado um caro sofá de grife italiano. “Eu tinha esses sofás, e eles eram como o veludo verde … Voltei talvez 6 meses depois disso, e voltei, e um dos sofás foi como empurrar contra a parede”, disse Jason, e acrescentou que quando ele perguntou por que , Travis revelou: “O filhote havia mastigado um buraco nas costas”. Swift, que tem três gatos, não comentou sobre especulações.

A decisão da NFL de US $ 30 milhões em Travis Kelce está chegando

A estrela dos chefes de Kansas City, Travis Kelce, enfrenta uma decisão profissional importante que pode determinar seu futuro na NFL. Após a perda do Super Bowl 2025 dos Chiefs, a especulação sobre a possível aposentadoria da Kelce cresceu. De acordo com Dianna Russini, do Athletics, Kelce está “inclinando mais para” jogar outra temporada, apesar dos rumores de aposentadoria.

Kelce, 35, tem um ano restante em seu contrato com o Chiefs, com um golpe limite de US $ 19,8 milhões até 2025. Se ele continuar a jogar, poderá ganhar mais de US $ 30 milhões, incluindo um bônus de lista de US $ 11,5 milhões que Expira em 14 de março. “Acho que eles se sentem muito bem que Travis tem um pouco mais sobre ele”, disse Russini. News.com)

Os ladrões que atacaram Travis Kelce e Patrick Mahomes presos

O FBI prendeu sete cidadãos chilenos conectados aos roubos das estrelas da NFL Travis Kelce e Patrick Mahomes. Os suspeitos supostamente posaram com produtos roubados em fotos do iCloud, o que levou à sua captura. Artigos roubados incluíam jóias, relógios e eficazes (através de ESPN).

De acordo com o escritório do promotor dos Estados Unidos, o grupo se inscreveu em atletas de alto nível quando estavam jogando. A casa de Kelce foi roubada no início de outubro, enquanto participava de Monday Night Football. Os criminosos podem enfrentar até 10 anos em uma prisão federal.