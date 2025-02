Taylor Swift News hoje: as últimas atualizações para 23 de fevereiro de 2025

Imaginando o que é Notícias de hoje para Taylor Swift? Desde seu último marco na pintura até a gratidão pública de Travis Kelce, Swift continua a dominar o ciclo de notícias. Com novas conquistas, registros do setor e especulações contínuas em torno de seu círculo, há muito o que cobrir.

Vamos dividir as maiores atualizações de Taylor Swift e os momentos -chave que moldam a discussão.

Em 23 de fevereiro de 2025, aqui estão as melhores notícias da semana de Taylor Swift.

O primeiro filme de Travis Kelce como produtor para seu lançamento

Travis Kelce está entrando na indústria do entretenimento como produtor executivo do meu amigo morto Zoe, que estreará em 28 de fevereiro. O filme segue um veterano do Exército que lida com o TEPT depois de perder um parceiro de soldado. Kelce descreveu o projeto como “uma experiência incrível”. Além disso, ele disse que espera “continuar trabalhando em projetos significativos”.

O diretor Kyle Hausmann-Stokes elogiou a participação de Kelce, dizendo: “Embora nossos horários não tenham se alinhado para visitar o set ou conhecer o elenco, ficou claro desde o início que Travis assinou devido ao seu apoio aos militares e veteranos” (((através da através de Pessoas). Kelce também foi associado a um documentário sobre o artista Jean-Michel Basquiat, obtendo acesso exclusivo aos seus arquivos.

‘Lover (Live From Paris)’ de Taylor Swift atinge o número 1 no Reino Unido sem transmitir

O amante de Taylor Swift (ao vivo de Paris) liderou a lista de álbuns do Reino Unido, tornando -se o primeiro álbum em oito anos a fazê -lo apenas através de vendas, de acordo com a empresa oficial de gráficos (via Forbes). O relançamento do vinil em forma de coração vendeu 47.000 cópias na semana passada sem transmitir. O último álbum a conseguir isso foi a reputação de Swift em 2017. O aumento das vendas físicas sublinha a dedicação e o impacto de seus fãs base na indústria.

Travis Kelce chama Adam Sandler de “cabra” da comédia

A ala fechada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, elogiou Adam Sandler durante uma recente retransmissão de seu Novo podcast de Heights, Chamando de “cabra da comédia”. O episódio, que foi originalmente emitido em agosto de 2024, foi relançado enquanto Kelce e seu irmão, Jason, fizeram uma pausa na gravação após a derrota do Super Bowl do Chiefs contra os Eagles.

Kelce, que filmou cenas para o próximo Happy Gilmore 2 de Sandler, compartilhou que receber uma mensagem pessoal do ator após seu concerto de sábado à noite ao vivo em 2023 foi um “momento de vida completa” (via Athlon Sports). Sandler, que está na indústria do entretenimento desde 1987, liderou recentemente a lista da Forbes como o ator mais bem pago de 2024, com ganhos estimados de US $ 73 milhões.