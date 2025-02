Taylor Swift News hoje: as últimas atualizações para 9 de fevereiro de 2025

Taylor Swift Ele continuou a dominar as manchetes no início de 2025 e o notícias Ao redor do ícone da música global hoje, ele já causou muita discussão on -line. À medida que o Super Bowl se aproxima, os fãs estão ansiosos para saber se ele aparecerá no evento para apoiar seu namorado, a ala fechada do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Há também a atual disputa legal que envolve o filme de sucesso que termina conosco, que agora atraiu Swift nele.

Em 9 de fevereiro de 2025, Taylor Swift está nos detentores de seus relacionamentos pessoais e por sua participação em um alto perfil. Aqui estão todos os detalhes.

Travis Kelce elogia a ética de trabalho de Taylor Swift antes do Super Bowl

A ala fechada do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, elogiou a dedicação de sua namorada Taylor Swift durante uma recente conferência de imprensa antes do LIX do Super Bowl. Ele descreveu sua turnê por tempos como “insuportáveis”, tanto em seu corpo quanto em sua mente, expressando admiração por sua perseverança e apontando que poderia “fazer muitas anotações de seu compromisso. Os chefes enfrentarão o Philadelphia Eagles no Superome de Caesars em Nueva Orleans no domingo BBC)

Em notícias relacionadas, os rumores sobre Swift circularam potencialmente se juntam a Kendrick Lamar durante o show de tempo parcial do Super Bowl. Enquanto Swift e Lamar têm um histórico de colaboração, incluindo o remix de 2015 “Bad Blood”, o marechal de Chiefs, Patrick Mahomes, sugeriu que Swift é diferente durante o jogo. (através Fale sobre esporte)

A participação de Taylor Swift em Blake Lively e a disputa legal de Justin Baldoni

Taylor Swift se envolveu em uma batalha legal entre a atriz Blake Lively e o diretor Justin Baldoni. Os relatórios indicam que Swift se sente usado por animado após serem mencionados no contador de Baldoni relacionado ao filme que termina conosco. As supostas mensagens de texto de Lively se referiam a si mesma como “Khaleesi” já rapidamente como um de seus “dragões”, o que implica o apoio de Swift em sua disputa com Baldoni. Segundo os relatos, Swift está chateado por ser atraído pelo conflito e os desejos de animados não o envolveram. (através Página seis)

Apesar das tensões legais, as fontes próximas a rápidas e animadas afirmam que sua amizade permanece intacta. Eles têm um longo relacionamento de dados, sendo a madrinha de uma das crianças de Lively e que anteriormente colaborou em vários projetos. Swift não comentou publicamente os procedimentos legais e parece estar mantendo uma posição neutra no meio da disputa. (através Pessoas)

Michael Rapaport quer ver Taylor Swift chorar no Super Bowl

O ator e comediante Michael Rapaport chegou às manchetes nesta semana, depois de expressar suas esperanças de ver Taylor Swift excitado se os chefes de Kansas City sofrerem uma perda no lixo do Super Bowl. Durante uma entrevista no 94wip Morning Show com Decamara e Ritchie Em 4 de fevereiro, Rapaport declarou: “Espero ver Taylor Swift chorar”, e acrescentou que ele estava curioso se seu Rímel sofreu após o que ele espera ser uma derrota “ginmous”. Os chefes, liderados pelo marechal de Campo Patrick Mahomes e a ala fechados para Travis Kelce, enfrentarão o Philadelphia Eagles no Caesars Superdome em Nova Orleans no domingo.