Taylor Swift News hoje: atualizações mais recentes para 10 de fevereiro de 2025

Curioso Taylor Swift Notícias para 10 de fevereiro de 2025? A cantora continua sendo uma questão de conversa importante, desde o apoio ao namorado, Travis Kelce, no Super Bowl 2025 até ser vaiado.

Estas são as atualizações mais recentes sobre o cantor de “Bad Blood”.

Em 10 de fevereiro de 2025, Taylor Swift continua a dominar as manchetes. A cantora permanece no centro das atenções por várias razões, incluindo sua aparição no Super Bowl 2025.

Taylor Swift vaiado no Super Bowl 2025

No Super Bowl 2025, Taylor Swift estava na multidão para apoiar seu namorado, a ala fechada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Quando o Jumbotron o mostrou, a multidão respondeu com vaias. Sentado ao lado do músico Ice Spice, Swift trocou uma olhada rápida antes de oferecer um sorriso, já que a câmera ficou nela por alguns momentos antes de seguir em frente.

A reação de Taylor Swift a ser vaiada no Super Bowl 2025

No Super Bowl 2025, Taylor Swift foi brevemente deslocado quando foi vaiado. Embora momentaneamente surpresa, ela rapidamente sorriu e continuou. Ao observar de sua suíte em Caesars Superdome, ele apoiou os chefes de Kansas City enquanto enfrentava um jogo difícil contra o Philadelphia Eagles. Apesar da reação da multidão, Swift permaneceu comprometido ao longo do jogo. Ela não abordou o incidente publicamente após a festa.

Donald Trump tira sarro de Taylor Swift

Donald Trump zombou de Taylor Swift Social depois que ele conheceu Boos no Super Bowl de 2025. Após o jogo, Trump escreveu em Verdade social“O único que teve uma noite mais difícil do que os chefes de Kansas City foi Taylor Swift. Eles a vaiaram do estádio. Maga é muito implacável!

Serena Williams defende Taylor Swift depois do Super Bowl 2025 Boing

Serena Williams defendeu Taylor Swift após o Super Bowl 2025. Levando para X (anteriormente Twitter), Williams escreveu“Não ouça aqueles boooo!” Em particular, Willaims participou do jogo e depois também surpreendeu o público quando ele apareceu durante o show de Kendrick Lamar no intervalo.