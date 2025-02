Taylor Swift News hoje: atualizações mais recentes para 17 de fevereiro de 2025

Curioso O mais recente de Taylor Swift hoje? Das tensões atrás da cena a tempos que definem a corrida, Swift permanece no centro da conversa. Seja um marco ou manchetes pessoais inesperados, há muito o que recuperar o atraso.

Hoje, vamos mergulhar nas maiores notícias de Taylor Swift e nos momentos -chave que moldam a conversa.

Em 17 de fevereiro de 2025, aqui estão as últimas atualizações sobre as principais manchetes de Taylor Swift hoje.

Taylor Swift pediu ao SNL para cortar um esboço, Lorne Michaels recusou

Taylor Swift perguntou ao criador do Saturday Night Live Lorne Michaels para eliminar um esboço de 2015 que parodia seu videoclipe “Bad Blood”, mas recusou -se, de acordo com Abutre. O esboço representou o “esquadrão feminino” de Swift como um culto apocalíptico.

De acordo com Página seisSwift ligou para Michaels diretamente para solicitar a eliminação do esboço e rejeitou um convite para fazer uma participação especial. Michaels ouviu pontos rápidos, mas finalmente decidiu transmitir o esboço. Segundo relatos, ele disse: “Taylor, nenhum negócio com terroristas”.

Depois que o esboço foi emitido, Swift enviou a Michaels um buquê de flores com uma nota que dizia: “Espero que não haja sangue ruim”. Michaels não comentou o relatório. Swift apareceu mais tarde no SNL como convidado musical em 2017, 2019 e 2021.

A decisão profissional de Travis Kelce pode afetar o relacionamento com Taylor Swift

A ala fechada dos chefes de Kansas City, Travis Kelce, tem até 14 de março para decidir se deve continuar sua carreira na NFL, de acordo com O Atlético. O marechal de campo dos chefes, Patrick Mahomes, disse: “Vou deixar Travis tomar essa decisão por conta própria”.

Falando sobre seu novo podcast de Heights, Kelce disse: “Eu sei que todo mundo quer saber se estou tocando ou não no próximo ano e, neste momento, estou apenas chutando tudo ao longo do caminho”.

Após a derrota do Super Bowl dos chefs, houve inúmeros rumores que cercavam o relacionamento de Kelce com Taylor Swift. Uma fonte disse PESSOAS“Ela realmente gosta de ver Travis jogar … as coisas parecem ótimas entre elas, e são incrivelmente felizes juntas”. A família de Kelce também mostrou seu apoio a Swift, e seus pais, segundo relatos, “Love” sua presença em sua vida.

Taylor Swift quebra a lista de registro do Reino Unido, supera Madonna

Taylor Swift superou oficialmente Madonna como artista feminina com a maioria dos álbuns número um no Reino Unido. Com o Lover (Live de Paris), Swift agora tem 13 álbuns nº 1 do Reino Unido, desenhando com Elvis Presley.

O álbum ao vivo, lançado inicialmente como um vinil de edição limitado em 2023, viu uma reedição especial de vinil duplo em forma de coração, vendendo 47.000 cópias durante sua semana de abertura. Isso marca a maior estréia do álbum do Reino Unido de 2025, de acordo com a empresa oficial da Lista.

Swift agora navega apenas os Rolling Stones (14), Robbie Williams (15) e os Beatles (15) para a maioria dos álbuns nº 1 do Reino Unido (via O guardião). O amante (ao vivo de Paris) também marca a segunda vez que Swift supera as listas do Reino Unido sem disponibilidade imediata de transmissão, a primeira é a reputação em 2017.