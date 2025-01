Taylor Swift News hoje: atualizações mais recentes para 30 de janeiro de 2025

Curioso Taylor Swift Notícias hoje? Desde sua reação emocional à vitória do Campeonato da AFC do Chiefs até os rumores do Super Bowl girando, Swift está mais uma vez nas manchetes. Com o ícone pop que equilibra a emoção da NFL, os principais marcos profissionais e as amizades de alto perfil, há muito o que desembalar.

A celebração dos chefes de Swift, Blake Lively Drama e o Super Bowl Buzz, mergulham.

Em 30 de janeiro de 2025, Taylor Swift apareceu em várias notícias importantes. Muitos se concentram em seu apoio aos chefes de Kansas City e em seu relacionamento com a ala fechada Travis Kelce.

A reação de Taylor Swift à vitória do Campeonato AFC do Chiefs

Após a vitória por 32-29 do Kansas City Chiefs sobre o Buffalo Bills no Campeonato da AFC em 26 de janeiro de 2025, um novo vídeo capturou a emoção de Taylor Swift. Na filmagem, ele diz: “Esta não é uma situação da vida real”, já que os confete cai ao seu redor. O momento destaca sua surpresa, enquanto os Chiefs garantem um lugar no lix do Super Bowl (através de Tmz).

LIX do Super Bowl e tigela de suporte

Com os chefes avançando para seu terceiro Super Bowl consecutivo, muitos esperam que Swift participe do jogo em 9 de fevereiro de 2025 no Caesars Superdome em Nova Orleans.

Ela constantemente apoiou Kelce e a equipe, o que torna sua presença provável. As plataformas de apostas introduziram várias apostas acessórias no SWIFT, incluindo a frequência com que ela aparecerá na transmissão e se você pudesse ingressar no programa de tempo de parte (através do meio Outdoor).

Evolução da moda do jogo de Taylor Swift

O vestido de Swift na Chiefs Games atraiu a atenção da mídia. Em particular, durante o jogo do campeonato da AFC, uma camiseta com moletons pretos Louis Vuitton Knit, uma minissaia preta plissada, meias vermelhas e botas pretas com cadarços, mostrou suas opções de moda na evolução do dia do jogo (através de de de delas Harpers bazar).

Apoio a Blake Lively no meio da disputa legal

Blake Lively está em uma batalha legal com ela, termina com a co -estrela de nós, Justin Baldoni. Taylor Swift mostrou seu apoio a animado durante esse período difícil. Relatórios dizem que Swift está em contato regular, oferecendo orientação e conselhos.

Apesar da disputa, Swift convidou Lively e seu marido, Ryan Reynolds, para se juntar a ela em Nova Orleans. Você verá Travis Kelce e os Chefes de Kansas City tentarem uma terceira vitória histórica consecutiva do Super Bowl em 9 de fevereiro de 2025 (através de O sol).