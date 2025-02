Taylor Swift News hoje: atualizações mais recentes para 6 de fevereiro de 2025

As últimas atualizações em Taylor Swift Hoje, 6 de fevereiro de 2025, eles têm fãs cheios de emoção. O cantor continua chegando às manchetes, desde sua assistência confirmada ao Super Bowl até especulações sobre um possível compromisso com Travis Kelce.

Os Swifties estão sempre ansiosos para se manter atualizado sobre as últimas atividades de Taylor Swift. Aqui está um resumo das manchetes de hoje no ícone pop.

Taylor Swift confirmou participando do Super Bowl 2025

Jason Kelce, irmão da ala fechada de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, confirmou que Taylor Swift estará em Nova Orleans neste domingo para apoiar seu namorado no Super Bowl.

A cantora está viajando entre Tóquio, onde atua como parte de sua turnê de época, e os Estados Unidos devem chegar bem a tempo do grande jogo. De acordo com PessoasSwift se juntará à família e amigos íntimos de Kelce em uma suíte VIP, enquanto os chefes enfrentam as Eagles da Philadelphia. Esta notícia ocorre após semanas de especulação sobre sua disponibilidade devido à sua turnê internacional em andamento.

Travis Kelce sugere uma possível proposta de Taylor Swift

Durante uma conferência de imprensa antes do Super Bowl, os jornalistas interrogaram Travis Kelce sobre os rumores de uma possível proposta a Taylor Swift. Quando perguntado se ele planejava fazer a pergunta após o Grande Jogo, Kelce de brincadeira respondeu“Você não gostaria de saber?” Alimentando mais especulações.

Embora ele tenha evitado dar uma resposta direta, fontes próximas ao casal sugeriram que Kelce estava pensando em levar seu relacionamento ao próximo nível. Os Swifties agora esperam ansiosamente ver se a estrela da NFL fará um grande gesto após o jogo do campeonato.

O tapete vermelho de Taylor Swift olha para o Grammy 2025 Turns Viral

No 67º Grammy Awards por ano, Taylor Swift chamou a atenção com suas ousadas opções de moda. Ele alcançou um impressionante vestido vermelho de Vivienne Westwood, que apresentava uma fenda no auge das coxas, adornada com um brilhante charme “T”. Os fãs recorreram rapidamente a redes sociais para discutir detalhes impressionantes, e muitos especulam que o charme simbolizava seu compromisso com a Kelce. A característica batom vermelho de Swift e jóias deslumbrantes foram adicionadas ao glamour de seu conjunto de shows.

Taylor Swift pega um presente especial no Grammy

Embora nenhum prêmio Grammy tenha sido levado para casa este ano, Taylor Swift pegou uma memória única. Durante a apresentação de Janelle Monáe para Quincy Jones, Monáe jogou sua jaqueta de lantejoulas preta na platéia.

Enquanto as câmeras criticavam a multidão, Swift pegou a jaqueta e a manteve pelo resto da noite. Os fãs adoravam ver sua emoção pela memória inesperada. (através Glamour)