Taylor Swift News hoje: atualizações mais recentes para 8 de fevereiro de 2025

Todos os olhos estão em Taylor Swift À medida que a febre do Super Bowl de 2025 se desenvolve, com fãs e redes sociais, zumbindo sobre o que a estrela poderia usar para apoiar Travis Kelce. A mesma ala dos chefes se juntou recentemente ao discurso, elogiando as opções de moda do dia rápido do jogo. Então, vamos explorar o que está acontecendo hoje no universo Swift. Aqui estão as últimas notícias de Taylor Swift em 8 de fevereiro de 2025.

De Travis Kelce, brotando em ser tendencioso a um álbum de TS em particular com o nome do cantor “Blank Space”, que está potencialmente envolvido no caso Blake Lively-Justin Baldoni, o cantor de discos está atingindo todas as manchetes todos os dias. Veja as últimas atualizações SWIFT abaixo.

Travis Kelce diz que seu álbum Taylor Swift favorito e opções de moda icônica

Travis Kelce não contém louvores quando se trata de sua namorada. Em uma nova entrevista, os rompecorazonos da NFL falaram sobre seu álbum favorito de Taylor Swift. A estrela de Kansas City Chiefs, 35, revelou que poderia ser “parcial” em relação ao último trabalho de Swift, o Departamento de Poetas torturados.

Os fãs especulam que o viés pode ser devido ao fato de Swift ter várias músicas sobre seu romance de elaboração com Kelce no álbum, incluindo “So High School” e “The Alquimia”. Ele chamou as duas músicas mencionadas acima como seu favorito e acrescentou: “Existem algumas que são bangers”.

? Travis Kelce revela que seu álbum favorito de Taylor Swift é ‘O Departamento de Poetas Torturados’ e sua música favorita é ‘So High School’pic.twitter.com/zcxjuaohxu – Taylor Swift Edits (@tswiftedits_13) 5 de fevereiro de 2025

Kelce também elogiou o traje icônico do dia rápido do jogo que chegou a vídeos virais em Tiktok. O namorado de Swift disse: “Tay sempre vai se vestir da cabeça aos pés. Pessoas). Antes do Super Bowl, Swifties Cree, o vencedor do Grammy de 14 horas trará outro visual icônico para o evento.

Taylor Swift não está envolvido no ‘desenvolvimento criativo’ de ‘termina conosco’ de Blake Lively.

O nome de Taylor Swift foi mencionado na saga Blake Lively versus versus Justin Baldoni Demand. O filme de Lively termina com o progresso dos EUA. Mas, fontes próximas ao Swift dizem que não teve participação no processo criativo do filme.

Uma fonte disse exclusivamente Nós semanalmente, “Taylor sempre foi amigo de Blake, mas Taylor não tem participação no caso. Ela não fazia parte do filme. Taylor não era um produtor no filme e não tinha participação criativa.

A fonte acrescentou: “Enquanto ela e Blake são amigos, este caso agora é uma questão legal para os tribunais resolverem. Arrastar Taylor para ele é desnecessário e deturpou o que realmente aconteceu.

Patrick Mahomes revela o impacto de Taylor Swift em sua filha

Parece que Taylor Swift está se tornando mais fãs de futebol com cada aparição na partida da NFL. Recentemente, o marechal de campo do Kansas, Patrick Mahomes, Swift compartilhou, transformou sua filha em um fã de futebol.

Falando do apoio constante de Swift para sua equipe, ele revelou em um conferência de imprensa: “Foi incrível mostrar a ele que ele traz luz ao esporte que eu amo e que garotas como minha filha estão e assistindo ao jogo … então é ótimo ver como o futebol pode unir pessoas de todos os aspectos da vida. “