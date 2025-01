Taylor Swift para apresentar no 2025 Grammy Awards

Taylor Swift voltará como apresentador para o 2025 Grammy Awards. Além de ser nomeado, o cantor assumirá as tarefas de apresentação após mais de uma década. No entanto, a categoria que anunciará este ano ainda não foi revelada. O show de premiação será realizado em 3 de fevereiro na Crypto.com Arena em Los Angeles.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o anúncio recente.

Taylor Swift anunciou como apresentador do 2025 Grammy Awards

As corredeiras ao redor do mundo ficaram empolgadas depois que o ícone da música Taylor Swift foi anunciado como apresentador nos próximos prêmios Grammy. Em Los Angeles, inúmeras celebridades vão decorar o tapete vermelho em Los Angeles.

Em uma publicação feita em InstagramOs Grammys compartilharam um pôster com a imagem do cantor. Sob a foto de Taylor Swift, era o nome dele e o título do apresentador. A legenda da publicação refere -se à música rápida da reputação do álbum e diz: “Você está pronto para isso? @Taylorswift se juntará a nós neste domingo como apresentador em 67 #grammys “.

O anúncio levou a muitos fãs inundando a seção de comentários com mensagens positivas que comentam como estão cheias de emoção para testemunhar o cantor presente no Grammys depois de muito tempo.

Taylor Swift tem sido um apresentador no Grammys duas vezes antes. A primeira vez foi em 2008, quando ele entregou o prêmio a Rihanna e Jay-Z para “Umbrella”. A segunda vez foi em 2009, quando ela se associou ao cantor e amigo próximo Miley Cyrus para conceder a Alison Krauss e Robert Plant Award.

Além disso, este ano, além de ser apresentador, Taylor Swift embolsou seis indicações nas categorias principais. Até o momento, Swift já venceu um total de 14 Grammys de suas 52 indicações em sua carreira.