Taylor Swift participa do Super Bowl para apoiar Travis, confirma Jason Kelce

Para a emoção de Swifties, ícone pop Taylor Swift Foi confirmado que participar do próximo LIX do Super Bowl. A ex -estrela da NFL, Jason Kelce, confirmou recentemente que a cantora estará lá para apoiar seu namorado Travis Kelce. O LIX 2025 do Super Bowl será realizado no Caesars Superdome em Nova Orleans em 9 de fevereiro.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a declaração de Jason Kelce sobre Taylor Swift participar do Super Bowl em Nova Orleans.

Jason Kelce confirma que Taylor Swift participará do Super Bowl

Em uma entrevista recente com PessoasO irmão de Travis Kelce, Jason Kelce, confirmou que Taylor Swift participará do próximo Super Bowl em Nova Orleans. A cantora de “Love Story” estará lá para apoiar seu parceiro Travis Kelce, já que sua equipe Kansas City Chiefs se prepara para lutar com os Eagles Philadelphia.

Falando sobre quem vai comparecer, Jason Kelce declarou: “Quero dizer, não quero falar com todos, mas acho que obviamente, toda a nossa família. Acho que obviamente Trav e Taylor, e sua família e seus amigos. Quero dizer. , Trav sempre viaja como, cheio.

Jason Kelce também continuou: “Ele permaneceu muito melhor com muitas pessoas em nossa cidade natal. Portanto, sempre há uma contingência carregada para os Kelces, onde quer que estejamos.

Esta não será a primeira vez que Swift participará dos Jogos do Chiefs. Desde que ele começou a namorar a asa fechada do chefe, ele foi visto nos Jogos de Travis Kelce com frequência para apoiá -lo, especialmente os jogos da equipe. Em setembro de 2023, a Swift apareceu em vários de seus jogos, com sua aparição mais recente em 26 de janeiro de 2025, quando os Chiefs venceram contra os Bills no Arrowhead Stadium em Kansas City.