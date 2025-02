Teangana pronta para compartilhar a experiência com o Bahrein para promover a inovação

O ministro e as indústrias, D. Sridhar Babu, com membros do Bahrein visitando a delegação no Secretariado do Estado em Hyderabad na terça -feira. | Crédito da foto: arranjo

O governo de Telangana, como parte de seu compromisso de compartilhar experiência e melhores práticas para promover a inovação e o empreendedorismo, está pronto para apoiar o Bahrein na criação de instituições de classe mundial, como a Universidade de Habilidades, T-Hub e T-Works, Ministro de TI e Ministro e Indústrias D. Sridhar Babu disse na terça -feira.

O ministro transmitiu isso ao embaixador de Bahrein, Abdulrahman, Mohammed Al Gaoud, que acompanhou uma delegação de representantes de alto nível da Câmara de Comércio de Bahrein se reuniu com ele no Ministério do Estado aqui.

Os membros da delegação manifestaram um grande interesse em replicar as iniciativas inovadoras de Telangana. Eles convidaram o Sr. Sridhar Babu a visitar Bahrein para explorar mais oportunidades de colaboração. Agradecendo ao convite, ele reiterou o apoio de Telangana para facilitar o estabelecimento de instituições de desenvolvimento de habilidades de Avant -Garde em Bahrein, disse o Gabinete do Ministro em comunicado.

O Sr. Sridhar Babu garantiu à delegação visitante que facilitaria uma conferência virtual de alto nível com o CEO da T-Hub e T-Works e vice-chanceler da Young India Skills University para discutir estratégias processáveis ​​para a Associação. Ele também destacou as iniciativas da Universidade de Habilidades, o emergente de Hyderabad como um centro global de inovação e excelência e planeja desenvolver uma cidade de 200 acres. Ele pediu aos membros da Câmara de Comércio do Bahrein que explorem oportunidades de investimento nos cuidados, assistência médica e processamento de alimentos em Terangana.