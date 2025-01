Técnico de Bengaluru se explode em quarto de hotel, alegando assédio do tio

Uma funcionária de uma empresa privada, de 24 anos, supostamente acabou com a vida ateando fogo a si mesma em um quarto de hotel devido à chantagem de seu parente com seus vídeos privados no sábado.

A polícia prendeu o acusado no domingo e o manteve sob custódia para uma investigação mais aprofundada.

O falecido Suhasi Singh trabalhava em uma importante empresa de TI em Bengaluru. A Sra. Singh supostamente se explodiu em 12 de janeiro e mais tarde morreu no hospital.

A polícia da HAL prendeu Praveen Singh, acusando-o de chantagem e cumplicidade com o suicídio. A polícia disse que Suhasi era sobrinha de Praveen. O incidente ocorreu em um hotel próximo à estação de metrô Kundalahalli, depois das 20h, onde a dupla teria se encontrado para “resolver o assunto”.

A polícia também recuperou um pen drive de posse de Praveen e o enviou para análise forense. Aguardam-se mais detalhes.

O arguido era casado e teria um caso com a vítima, que frequentava a sua casa com frequência.

O acusado começou a chantageá-la quando a vítima começou a evitá-lo, ameaçando enviar os vídeos privados aos pais e exigindo-lhe favores. O réu reservou um quarto de hotel e ligou para a vítima, que se incendiou após uma discussão no quarto do hotel.

(Aqueles que são suicidas podem ligar para Arogya sahaya Vani, telefone 104, para obter ajuda).