Tecnologia assistida pela IA para monitorar os exames SSLC este ano

Em 2024, o KSEAB introduziu a transmissão da Web do exame de todos os centros. | Crédito da foto: foto de representação

Os exames da Classe 10 (SSLC) em Karnataka este ano serão realizados sob a vigilância de câmeras CCTV de inteligência artificial (AI), que marcarão más práticas ou irregularidades nos centros de exames. Este está um passo à frente da transmissão da Web do processo de exame realizado em 2024.

Projeto piloto

No entanto, nem todos os centros de exames serão monitorados pelas câmeras de CFTV com IA. O Conselho de Avaliação e Avaliação da Escola Karnataka (KSEAB) decidiu instalá -los em centros identificados como “sensíveis” e “hipersensíveis” em todo o estado e em todos os centros nos distritos educacionais de Bengaluru Norte e sul.

“A KSEAB realizará um projeto piloto em breve em colaboração com a Microsoft, que fornecerá software personalizado para a vigilância de centros de exames que procuram más práticas”, disse Hn Gopalakrishna, diretor da KSEAB.

O exame SSLC -1 do ano 2024-25 começará em 21 de março de 2025. Em comparação com os anos anteriores, o número de estudantes que se registraram para exames, mais de 9 lakh, é mais.

Um passo à frente

Durante os exames SSLC de 2023, muitos estudantes foram desembolsados ​​e mais de 60 vigiladers suspensos por más práticas. Em 2024, o KSEAB introduziu a transmissão da Web do exame de todos os centros, o que foi dito que levou a uma queda grave nos resultados que empurraram a placa a fornecer marcas de graça, o que indica com que frequência as irregularidades nesses exames foram frequentes .

No entanto, o conselho teve que nomear funcionários para monitorar o webcast ao vivo para marcar práticas ruins, o que não é apenas tedioso e pesado, mas também requer enormes recursos humanos. O processo também é manual, o que permite erros e discrição. Para eliminar isso do processo de monitoramento, o KSEAB está escolhendo a IA para monitorar a transmissão da Web.

Como funciona

O software de IA marcará práticas ruins ou qualquer irregularidade, alimentada ao software antes, a partir de feed de vídeo. Se o sistema reconhecer qualquer irregularidade, um relatório sobre as mesmas fotografias e cortes de vídeo será enviado ao chefe do centro de exames, os comissários anexados dos distritos e o presidente da KSEAB, entre outros funcionários. Os funcionários podem se apressar imediatamente no local, evitar irregularidades e tomar medidas apropriadas contra o culpado.