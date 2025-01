Teh Novi revela razões pelas quais a controvérsia sobre o dinheiro das doações tem sido difícil de resolver até agora

VIVA – A polêmica sobre as doações em dinheiro de Agus Salim continua. Na verdade, até hoje continuam a circular relatórios sobre a figura de Pratiwi Noviyanthi, também conhecido como Teh Novi.

Então, o que torna o problema da doação de Agus Salim difícil de resolver? Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

Teh Novi, que foi convidado novamente para o podcast de Denny Sumargo, falou sobre isso. Ele explicou que este problema era difícil de resolver porque muitas pessoas estavam envolvidas neste problema.

“Muitas pessoas que também intervieram com entusiasmo não encontraram.” ele disse, citado do programa de Denny Sumargo no YouTube.

Entretanto, o advogado de Teh Novi, Gerry, também viu que este caso era difícil de resolver devido ao relatório apresentado por Agus Salim à polícia.

Na verdade, Novi disse que o seu partido não apresentou qualquer denúncia contra Agus Salim à polícia.

“Por causa do boletim de ocorrência que foi divulgado repentinamente e que ainda está circulando até agora. Não temos nenhum (fazendo um LP sobre Agus), não temos nenhum”, disse. Gerry disse.

“Não fizemos (um LP sobre Agus), denunciamos, retiramos, denunciamos de novo e não tenho intenção alguma de denunciar”. Kata Novi.

“Ainda há relatos de Agus em Bareskrim,” Gerry disse.

Nessa ocasião, Teh Novi voltou a traçar o início da polémica sobre a doação de dinheiro de Agus Salim. Conforme explicado inicialmente, Teh Novi tomou a iniciativa de ajudar a tratar os olhos de Agus Salim que foram danificados devido a respingos de água dura.

“Seja em termos de tratamento ou se é um caso que também precisa de atenção. As doações que chegaram foram menores porque naquele momento a esperança era que ele pudesse melhorar a visão”. disse.

Porém, naquela altura descobriu-se que ainda havia muitas pessoas que não tinham prestado atenção ao problema de Agus Salim. Até que finalmente Teh Novi procurou a ajuda das pessoas mais próximas a ele, incluindo Denny Sumargo.

Naquela época, ele pediu ajuda a Denny Sumargo para convidar Agus Salim e levantar o problema que Agus estava enfrentando.

“Você estava procurando ajuda de pessoas próximas, uma delas era eu. Ajudei com o podcast aqui, mas naquela hora era você ou eu que pedíamos doações?” Kata Densu.

“Não pedi o caso porque quando tive a informação sobre o autor do crime, outra pessoa me deu,Novi disse.

Naquela época, houve uma iniciativa da Densu de ajudar abrindo uma doação aberta. Naquela época, a doação incluía o número da conta pessoal de Agus. Isso foi feito porque Agus admitiu que havia confirmado isso com Teh Novi.

“Incluo a conta Agus para doações recebidas, conta Agus depois de confirmarmos com Novi,“Kata Densu.

“Você pode usar uma conta de fundação, quando você confirma aqui, há quem peça ao Novi para lhe dar o número da fundação. Bom, talvez também haja quem pergunte diretamente. Gerry disse.

“Na conta de Agus porque foi confirmado diretamente no chá Novi.” disse um dos membros da equipe, Denny Sumargo, enquanto fornecia evidências gravadas em vídeo.

“Perguntei o que Norek estava na lista e no final coloquei na conta do Sr. Agus.” Kata Densu.

Teh Novi então contou a história da época depois que Agus Salim fez um podcast com Denny Sumargo.

Encontrou-se com funcionários do Ministério dos Assuntos Sociais na casa de Agus. Naquela época, o próprio Novi não teve tempo de perguntar sobre o valor da doação que havia entrado na conta de Agus Salim.

“Depois disso, você sabe de onde vem o dinheiro?” –Densu perguntou.

“Eu disse no dia 3 que o pessoal do Ministério dos Assuntos Sociais queria reunir-se, reunir-se na casa do senhor Agus. , fui para casa e disse à minha assistente: ‘Vit, esqueci quanto devo doar’, mas não tínhamos ideia. Perguntamos à Srta. Wulan e ela respondeu: Graças a Deus, eu agradeci. Teh Novi explicou.

No dia seguinte, Teh Novi pediu informações sobre a transferência da conta de doações da conta de Agus Salim naquele momento. Porém, naquela época, Agus Salim recusou.

“No dia seguinte pedi autorização para ser informado da mutação da conta. Quando pedimos a mutação da conta foi um pouco difícil, sim, mais tarde, mais tarde. Houve uma mutação do mobile banking, a primeira doação foi um pouco rápida , mas isso está demorando muito”, Kata Novi.

Novi acrescentou: “Na manhã seguinte também houve uma gravação às 06h30, a senhora Wulan disse que o senhor Agus não queria assinar, ele foi ao banco. se acalmou, não, pedi o dinheiro, no final ele concordou e pediu desculpas. Naquela época, ele me disse 1,4-1,5 bilhões de IDR. Então se eu olhar para a história da AL, IDR 1,5 bilhão.” disse.

Por um lado, o próprio Gerry revelou que durante o período de donativos abertos, de 25 de setembro a 7 de outubro, registou-se que os donativos atingiram 1,4 mil milhões de euros.

“Durante a transferência do período pós-podcast, irmão, de 25 de setembro a 7 de outubro, foram Rs 1.438. Depois disso, não sabemos, e na verdade foi dinheiro entrando e saindo e talvez tenha havido algum pessoas que não contamos”, disse.