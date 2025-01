Teja Paku Alam e Kevin Mendoza são ótimos, quem vai jogar contra o Bali United?

Bandung, VIVA – O técnico de goleiros do Persib Bandung, Luizinho Passos, agradeceu o desempenho do Teja Paku Alam na última partida contra o Persis Solo, domingo, 29 de dezembro de 2024.

Leia também: O artilheiro da Liga de Cingapura, Boris Kopitovic, veste oficialmente o uniforme do Bali United

Nesta partida, Teja Paku Alam fez várias defesas cruciais que impediram o Persib de sofrer golos. A partida terminou com o placar de 1 a 0 a favor do Maung Bandung.

Além de Teja, Passos também elogiou Kevin Mendoza. Segundo o treinador brasileiro, os dois são grandes goleiros e suas habilidades continuam melhorando a cada treino.

Leia também: Nick Kuipers revela a chave para o gol mais baixo do Persib na Liga 1

“Kevin e Teja estão no mesmo nível. Então não me importa qual goleiro joga. Teja na última partida teve um desempenho muito bom, fez muitas defesas e ajudou muito o time do Persib Bandung”, disse Passos aos repórteres.

 Goleiro do Persib Bandung, Teja Paku Alam (documentação do Persib) Foto: VIVA.co.id/Dede Idrus (Bandung)

Leia também: Persib não dispensou muitos jogadores no segundo turno, esse é o motivo

Fisicamente, Passos vê que Teja Paku Alam e Kevin Mendoza têm bons físicos. Isto não pode ser separado da consistência de ambos durante a prática.

“Porque continuamos fazendo treinamentos técnicos, físicos, táticos e mentais. Acho importante nos tornarmos um jogador completo. Para mim não há problema. Teja e Kevin têm bons físicos”, explicou.

“Não vou muito à equipe médica. Claro, às vezes vou lá porque a agenda lotada de jogos exige tempo de recuperação. De vez em quando preciso descansar um pouco para me recuperar”, continuou.

Nos treinos, Passos utiliza ferramentas para analisar o desempenho do goleiro em campo, para que a comissão técnica saiba na hora de tomar decisões.

“Acho que isso ajuda muito os goleiros e treinadores. Futebol não é só dentro de campo. É muito importante preparar tudo para que o goleiro saiba o que fazer na hora de competir”, afirmou.

Além disso, Passos também analisou a força do Bali United, que enfrentará Maung Bandung no Estádio Captain I Wayan Dipta, em Gianyar, Bali, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

“Fiz uma análise com o I Made Wirawan (assistente de goleiro). Preparamos vários vídeos para os goleiros. Sei que temos que ir para Bali com cem por cento de concentração. Bali tem um bom time, com muita velocidade. Mas podemos ir. Lá você terá que dar o seu melhor e quem sabe levar os três pontos para casa”, explicou.