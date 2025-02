Telangana em alerta máximo em vista da gripe aviária

O governo de Telangana declarou um ‘alerta máximo’ em vista do surto de influenza altamente patogênico (HPAI) ou casos de gripe para as aves na vizinha Andhra Pradesh, estabelecendo mais de duas dezenas de verificação de fronteira para verificar os veículos que transportam aves de aves em em o estado.

No entanto, até agora, nenhum caso foi relatado em Telangana, os funcionários do departamento vencedor de animais foram alertas ao longo do dia e ativaram todos os seus equipamentos distritais para estar em uma vigília de 24 horas nas fronteiras para verificar os veículos que entram no estado.

Diretor de criação de animais adicionais Cap. Malleswari disse que até 24 barracas de controle foram estabelecidas nas fronteiras que conectam cidades a Andhra Pradesh, Maharashtra e Karnataka. “Nossa equipe de médicos veterinários e a polícia estão reunindo em conjunto uma vigília e verificando os veículos de aves que entram no estado”, disse ele e acrescentou que uma linha de ajuda foi estabelecida para o benefício dos criadores e agricultores de aves de Corral.

Os veículos que entram em Telangana nas fronteiras interestaduais de Kodad, Wadapally, perto de Nagarjunasagar, Pullur (perto de Kurnool) estão sendo revisados ​​completamente e, em caso de dúvida, estão voltando. “Os controles de vigília e veículos continuarão pelos próximos 15 dias”, disse o Dr. Malliswari e declarou que os equipamentos móveis no campo foram solicitados a fornecer atualização regular sobre o número de veículos verificados e pedidos que retornam.

Houve casos de alguns agricultores e outros que entram em contato com o número da linha de ajuda para reclamar de pássaros suspeitos de pássaros. “Mas, ao experimentar as amostras, descartamos qualquer caso de gripe entre elas”, disse ele. Existem 6.064 fazendas de aves registradas no estado com 9,69 milhões de rúpias e pássaros engordando.

O departamento já manteve conversas com os agricultores de aves, associações da indústria também também representantes do Comitê Nacional de Coordenação de Ovos (NECC). Aparentemente, os representantes relataram que o aumento repentino de temperaturas causou algumas mortes nas ondas e até agora nenhum caso de gripe aviária foi detectado.

Os médicos veterinários também foram recrutados para controles de fronteira e um oficial dos animais de alto escalão mencionou que os criadores de aves de curral devem tomar medidas adequadas de assinatura para evitar qualquer surto de gripe aviária.

O número de ajuda de criação de animais é 040-23314876.