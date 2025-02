Telangana estará associado ao NIN para a segurança e qualidade dos alimentos em Gurukuls

A Sociedade de Instituições Educacionais Residenciais de Bem -Estar Social de Telangana (TGSWREIS) estará associada ao Instituto Nacional de Nutrição (NIN) para melhorar a segurança e a qualidade dos alimentos em todas as suas instituições.

O objetivo é melhorar os padrões alimentares e a qualidade nutricional e garantir que os alunos recebam alimentos seguros, higiênicos e nutritivos todos os dias.

Segundo as autoridades, a introdução de um plano de dieta comum marca um marco significativo na manutenção de padrões uniformes de alimentos em todos os guruides. As 268 instituições do estado têm uma força de 1,7 lakh de estudantes.

A iniciativa de colaborar com o NIN está em vista das preocupações recentes sobre os casos de poluição por alimentos e repetir reclamações e incidentes de qualidade dos alimentos.

Ao aproveitar a experiência da NIN, o governo do estado pretende estabelecer medidas rigorosas de segurança, realizar avaliações de qualidade e aplicar as melhores práticas alimentares. A associação é um testemunho da dedicação do governo ao poço dos alunos, estabelecendo novos pontos de referência na segurança alimentar e reforçando o compromisso com o desenvolvimento holístico em Gurukuls, disseram as autoridades.