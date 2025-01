Telangana incorre em enormes despesas com pagamentos de juros de Rs 17.080 milhões até o final de novembro

O Estado continua a incorrer em enormes despesas no pagamento de juros todos os meses. Fez pagamentos de juros no valor de 17.080 milhões de rupias no final de Novembro, ou 96,34%, da provisão de 17.729 milhões de rupias para pagamentos de juros feitos nas estimativas orçamentais.

De acordo com números provisórios apresentados ao Controlador e Auditor Geral da Índia, o Estado está gastando cerca de Rs. 2.000 crores em pagamentos de juros todos os meses. Faltando quatro meses para o fim do actual ano financeiro, o Estado deverá incorrer em despesas muito mais elevadas com pagamentos de juros do que os 17.729 milhões de rupias projectados nas estimativas orçamentais.

A receita total do Estado no final de Novembro era de 1,41 lakh milhões de rupias, um pouco mais de 50% das estimativas orçamentais de 2,74 lakh milhões de rupias. Destes, o rendimento foi de 1,03 lakh crore e Rs 37.878 crore foi rendimento de capital. Empréstimos e outros passivos no valor de 37.850 milhões de rupias constituíram uma parte importante das entradas de capital após oito meses.

As receitas não fiscais, os subsídios e as contribuições continuaram a ficar muito aquém das expectativas. A receita não fiscal no final de Novembro foi de 5.217 milhões de rupias, 14,82% das estimativas orçamentais de 35.208 milhões de rupias, enquanto a subvenção foi fixada em 4.529 milhões de rupias, apenas 20,93% dos 21.656 milhões de rupias projectados para o ano. .

A receita através do imposto especial de consumo estadual foi impressionante em 12.364 milhões de rupias no final dos primeiros oito meses, embora ainda não tivesse atingido a metade da marca de 25.617 milhões de rupias estimada para o actual ano fiscal. A participação do estado nos impostos centrais também foi impressionante: 11.472 milhões de rupias, 62,41% dos 18.384 milhões de rupias.