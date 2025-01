Telangana permite preços mais altos de ingressos para o filme Game Changer, nega show de caridade à 1h com taxas de ingressos aumentadas

O governo Telangana aprovou um aumento nos preços dos ingressos e exibições adicionais do filme. trocador de jogo, Sua estreia mundial está marcada para 10 de janeiro. No dia do lançamento do filme, produzido pela Sri Venkateshwara Creations, os cinemas de todo o estado podem exibir seis shows, incluindo um show extra às 4h. Os cinemas multiplex podem aumentar o preço dos ingressos em ₹ 150, incluindo GST, enquanto os cinemas de tela única podem cobrar um adicional de ₹ 100, incluindo GST, sobre as tarifas de ingressos vigentes.

No entanto, o governo do estado rejeitou o pedido de um show beneficente à 1h da manhã com ingressos aumentados para o filme.

De 11 a 19 de janeiro, os cinemas poderão exibir cinco programas diariamente durante nove dias, com multiplexes autorizados a cobrar ₹ 100 a mais por ingresso e cinemas de tela única a mais ₹ 50, ambos incluindo GST.

Como parte das condições, todos os quartos irão projectar virada de jogo Eles são obrigados a exibir anúncios que destacam os perigos dos narcóticos, das drogas e do crime cibernético. Coletores distritais, magistrados e autoridades policiais licenciadoras foram orientados a garantir o cumprimento destas medidas.

Após a debandada no teatro Sandhya em 4 de dezembro durante o show beneficente Pushpa 2onde uma mulher morreu e seu filho ficou gravemente ferido, o Ministro de Estradas, Edifícios e Cinematografia, Komatireddy Venkata Reddy, anunciou em 21 de dezembro de 2024 na Assembleia que o governo do estado não permitiria mais exibições beneficentes de filmes, a menos que fossem focados no social. problemas ou patriotismo.

O Ministro disse que as estrelas de cinema deveriam seguir as regras e ficar longe de roadshows quando a polícia lhes negasse permissão. Acrescentou que o governo vai incentivar a indústria cinematográfica e promovê-la através de incentivos.