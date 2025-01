Telangana regista ligeiro aquecimento, mas o frio persiste em 9 distritos

Telangana teve uma manhã mais quente na segunda-feira e a temperatura mínima do estado apresentou ligeiro aumento em relação a domingo. De acordo com dados da Sociedade de Planejamento de Desenvolvimento Telangana (TGDPS), Kohir, no distrito de Sangareddy, registrou a temperatura mais baixa na segunda-feira, 8,1°C, contra 5,9°C registrados no distrito de Bheempoor de Adilabad, no domingo. A temperatura mínima mais alta registrada na segunda-feira foi de 14,9 em Nutthankal, no distrito de Suryapet.

De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), é provável que condições de nevoeiro ou nebulosidade persistam durante as primeiras horas da manhã em áreas isoladas de Telangana durante os próximos cinco dias. O boletim do IMD divulgado na segunda-feira prevê que as temperaturas mínimas permanecerão normais nos próximos três dias, mas poderão cair abaixo do normal em 2°C a 3°C nos próximos dois dias.

Os dados do TGDPS revelaram que nove dos 33 distritos de Telangana registaram temperaturas inferiores a 10°C, incluindo Kohir. Sirpur em Kumaram Bheem Asifabad e Bheempoor em Adilabad registraram 8,9°C, enquanto Dharur em Vikarabad e Rajpur em Mahabubnagar registraram 9,7°C. Pembi em Nirmal registrou 9,9°C.

Em Hyderabad, a temperatura mais baixa de 13,3°C foi registrada em Marredpally.