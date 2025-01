Telangana saúda a ordem do KWDT-II para basear a alocação de água para Krishna em novos termos de referência

O Ministro da Irrigação Uttam Kumar Reddy, o Advogado Geral Sudarshan Reddy, o Conselheiro de Irrigação Aditya Nath Das, E-in-C, e outros participaram da audiência sobre a disputa de compartilhamento de água do rio Krishna entre Telangana e Andhra Pradesh no tribunal KWDT-2 em Nova Delhi em Quinta-feira (16 de janeiro de 2025).

O governo Telangana saudou a ordem do Krishna Water Disputes Tribunal-II (KWDT-II), chefiado pelo juiz Brijesh Kumar, para julgar a questão da alocação de água entre Telangana e Andhra Pradesh com base nos novos termos de referência (TOR ) oferecido. sob a Seção 3 da Lei Interestadual de Disputas sobre Águas Fluviais (ISRWD), 1956.

O Ministro da Irrigação, N. Uttam Kumar Reddy, que esteve em Nova Delhi na quinta-feira (16 de janeiro) para a audiência, expressou gratidão ao tribunal e destacou que a ordem facilitaria a garantia da participação legítima de Telangana nas águas do rio Krishna e descreveu o decisão. como uma vitória significativa para o Estado.

O antigo Tribunal de Bachawat concedeu 811 TMCft de água de Krishna ao estado indiviso de Andhra Pradesh. “Após a formação do estado de Telangana, o então ministro-chefe K Chandrasekhar Rao fechou um acordo com Andhra Pradesh e concordou em apenas 299 TMCft”, disse Uttam Kumar Reddy, criticando o governo anterior de Telangana por “aceitar” uma alocação menor e não ter salvaguardado os direitos hídricos do Estado.

Ele disse que 68,5% da área de captação da bacia de Krishna está dentro de Telangana e argumentou que deveria receber 555 pés TMC de 811 pés TMC de água. Ele condenou ainda o governo liderado pelo KCR pela sua incapacidade de obter aprovações para projectos de irrigação críticos, incluindo o Esquema de Irrigação de Elevação Palamuru-Rangareddy, Kalwakurthy, Nettempadu e Bheema.

Em Outubro de 2023, o governo central introduziu TdR adicionais ao abrigo da Secção 3 da Lei Interestadual de Disputas sobre Águas Fluviais de 1956. Estes TdR expandiram o âmbito do tribunal para incluir dotações para projectos existentes, em curso e propostos, tanto em Telangana como em Andhra Pradesh.

Uttam Reddy aplaudiu o Tribunal por reconhecer os argumentos de Telangana e apelou à rápida implementação da ordem. Ele expressou optimismo de que o procedimento resolveria as desigualdades históricas e desbloquearia o potencial dos projectos de irrigação em distritos propensos à seca, como Palamuru (Mahabubnagar), Nalgonda e Rangareddy.