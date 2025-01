Telemarketing, Fine Fine E.on Energy por 890 mil euros

O garante de proteção de dados pessoal impôs uma multa de mais de 890.000 euros por spa Energia para processamento ilegal de dados pessoais para fins de telemarketing.

Procedimento – explica o boletim do escritório – nasceu de queixas de duas pessoas que se queixaram de aceitar inúmeras ligações indesejáveis ​​e não encontraram pedidos para exercer os direitos aprovados pelos regulamentos.

Durante a investigação, o garante descobriu em um caso que o consenso emitido durante a ativação do fornecimento de luz e gás foi reescrito incorretamente pelo funcionário da empresa. Um erro que enfatizou a dupla criticidade nos mecanismos de proteção de dados do cliente. Por um lado, a E.ON não introduziu medidas apropriadas para verificar e garantir a correspondência entre os consentimentos fornecidos às partes e informações registradas em sistemas corporativos, criando assim atividades de telemarketing sem o direito legal certo da base.

Por outro lado, o treinamento e as obrigações da supervisão de cursos responsáveis ​​pelas atividades de telemarketing falharam. No que diz respeito à segunda queixa, o garante constatou que a atividade de telemarketing foi realizada usando dados pessoais coletados usando um formulário do Facebook como parte de uma campanha digital com ele para combiná -lo, embora eu nunca estivesse interessado em questionar a conta. Nesse caso, o garante também constatou que a empresa não realizou inspeções de origem legítima dos dados usados ​​para fins comerciais ou a identidade dos sujeitos que emitiram os dados.

Segundo a empresa, o erro material sempre estipulou que não forneceu um aplicativo para os direitos das partes. Além da sanção em dinheiro de 892.738 euros, o E.ON SPA ordenou medidas adequadas para que o processamento dos dados pessoais das partes envolvidas de acordo com os regulamentos legais dos dados pessoais em toda a cadeia de suprimentos.

