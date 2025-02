Temos a oportunidade de acabar com o HIV, não deixe a política atrapalhar

“Quando a vacina contra o HIV virá aqui?”

Um paciente recentemente me perguntou isso durante sua visita a uma clínica de HIV na República Dominicana. Eu estava lá para preencher sua receita mensal para Profilaxia antes da exposição (Prep), uma pílula diária que reduz o risco de infecção pelo HIV. Embora as pílulas de preparação tenham sido uma ferramenta importante na prevenção do HIV, agora temos algo potencialmente muito mais transformador: LenacapavirRecentemente nomeada Revista de Ciência 2024 “Drogas do ano”.

Lenacapavir, desenvolvido pela Gilead Sciences, representa um salto inovador na prevenção do HIV. Ao contrário das pílulas de preparação diária, requer apenas duas injeções por ano, melhorando drasticamente a adesão. Nos ensaios clínicos, ele demonstrou Uma redução de 96 % na incidência de HIV E foi 89 % mais eficaz para impedir a aquisição do HIV em comparação com as pílulas de preparação diária.

No entanto, semanas depois de discutir essa inovação promissora com meu paciente, testemunhei a velocidade com que as decisões políticas podem atrapalhar o progresso nos cuidados com o HIV.

Primeiro, os Estados Unidos anunciaram planos para aposentar -se da Organização Mundial da Saúde. Milhares de pacientes em preparação na República Dominicana já em todo o mundo estavam então Corte abruptamente de cuidado Devido a um súbito congelamento de ajuda externa. Enquanto uma isenção subsequente tem Distribuição dos medicamentos para HIV temporariamenteEssa punição por mudanças políticas sublinha a fragilidade de nossa resposta global do HIV e a necessidade urgente de garantir o acesso eqüitativo a inovações como o Lenacapavir.

Como doenças infecciosas e médico global de saúde nos Estados Unidos e no Caribe, vejo em primeira mão o impacto devastador que o HIV continua a ter e o ritmo frustrante e mortal que as inovações que economizam a vida precisam mais deles. Sem reconsideração rápida e ação decisiva, corremos o risco de repetir os mesmos padrões de acesso atrasados ​​e a desigualdade com Lenacapavir que há muito afetam os esforços mundiais do mundo.

A história do acesso ao tratamento do HIV destaca o impacto geralmente fatal dos atrasos.

No início deste século, custos de tratamento proibitivamente altos Deixou milhões em países de renda de baixo e médio porte sem drogas que salvam vidaslevando a mortes relacionadas à AIDS Cole com um ponto máximo em 2,1 milhões para 2004.

O acesso prolongado ao tratamento desde então Evite 21 milhões de mortes Desde 2023, mas a prevenção do HIV continua sendo um desafio. Em 2023, 1,3 milhão de pessoas contratadas contra o HIVQuase quatro vezes o alvo das Nações Unidas 2025. Com Custos de preparação em US $ 360 por pessoa anualmente – ainda proibitivo para muitos – distribuição satisfaz apenas 35 % das necessidades globais.

Há esperança. Gilead, uma empresa biofarmacêutica com sede na Califórnia, Recentemente licenciado Produção de Lenacapavir para seis fabricantes genéricos para distribuição em 120 países de baixa renda. Pesquisa estima que o medicamento possa ocorrer lucrativo para Apenas US $ 40 anualmente. Isso marca um marco importante, já que poucas empresas farmacêuticas tomaram medidas semelhantes para garantir acesso acessível aos medicamentos para o HIV.

No entanto, o acordo exclui muitos países de renda média, incluindo a maior parte da América Latina, onde as taxas de HIV estão carregando, mas onde O preço da marca de US $ 42.000 por ano seria proibitivo.

Para garantir que o Lenacapavir atinja seu potencial, devemos tomar medidas decisivas. Primeiro, Gilead deve expandir seu contrato de licença para incluir todos os países. Os governos em regiões excluídas também devem considerar a invocação de licenças obrigatórias, mecanismos legais que permitem que os países produzam uma versão genérica de medicamentos patenteados sem o consentimento do chefe da patente em emergências de saúde pública. Por exemplo, no ano passado A Colômbia emitiu uma licença obrigatória Para superar as barreiras da licença Dolutegravir, um medicamento de tratamento de HIV de primeira linha.

Em segundo lugar, os Estados Unidos devem reconsiderar sua retirada da OMS e garantir fundos ininterruptos para programas críticos de HIV, como a Pepfar necessários para garantir a implementação global da Lenacapavir. Que desempenham um papel fundamental na aprovação de medicamentos e assistência técnica para distribuição equitativa.

Para Lenacapavir, que poderia ajudar a acelerar a aprovação em países com altas taxas de HIV por meio de coordenação de processos regulatórios e desenvolvimento de capacidades de apoio aos sistemas de saúde locais para garantir a distribuição eficaz, como foi essencial para outros medicamentos essenciais. EUA, Historicamente, quem é o maior financiadorEle tem um papel fundamental a desempenhar, não apenas quando se encontrou com a organização, mas também defende seus esforços para acelerar o acesso a Lenacapavir.

Terceiro, as associações público-privadas devem se expandir para incluir Lenacapavir. Por exemplo, o Pool de patentes de medicamentosUma organização apoiada pela ONU que negocia com empresas farmacêuticas para licenciar suas patentes para produção acessível em países baixos e médios -pode acelerar o acesso acessível. Gilead optou por licenciá -lo em seus próprios termos, mas organizações globais de saúde e cuidados de saúde Eu pedi a Gilead para se formar através do MPP. A licença através do MPP melhoraria a credibilidade e a transparência, padronizando os termos de acessibilidade e acesso, que geralmente não são claros nas negociações dirigidas pela empresa.

Sem dúvida, Lenacapavir não é uma panacéia. Não aborda os fatores socioeconômicos subjacentes que promovem a transmissão do HIV, nem elimina a necessidade de estratégias abrangentes de prevenção do HIV. Mas agora é a nossa melhor ferramenta. Todos os dias, atrasamos tornar Lenacapavir amplamente acessível é um dia que perdemos na luta contra o HIV. Como estamos prestes a um possível ponto de virada na epidemia de HIV, precisamos de um esforço coordenado de líderes políticos, empresas farmacêuticas e organizações globais de saúde, com apoio ativo dos Estados Unidos, para garantir o acesso equitativo.

Lenacapavir representa a oportunidade de reescrever a narração das desigualdades globais de saúde. Mas, como os eventos recentes demonstraram, os avanços científicos por si só não são suficientes. Precisamos de sistemas de acesso global estáveis ​​e equitativos imunes à turbulência política. Quando o próximo paciente me pergunta sobre uma ferramenta de prevenção do HIV que muda o jogo, espero dizer: “Já está aqui e está disponível para todos que precisam”.

Wilfredo R. Matias, MD, MPH, Ele é médico de doenças infecciosas na Faculdade de Medicina de Harvard, parceira de Paul e Daisy Soros e membro público de Voices of the Oed Project.

