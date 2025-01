Tempestade atinge estas 6 áreas, 60 milhões de pessoas estão ameaçadas

Washington, DC, AO VIVO – Uma tempestade de inverno muito severa atinge os Estados Unidos (EUA).

Os meteorologistas alertaram que mais de 60 milhões de pessoas na parte oriental do país enfrentarão condições climáticas extremas, como tempestades de neve, granizo e ventos fortes.

Prevê-se que seis regiões do estado sofrerão fortes tempestades de neve e granizo na última década. Os seis são Kansas, Kentucky, Missouri, Maryland, Delaware e Virgínia.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu no domingo avisos de gelo, neve e ventos fortes que podem ser prejudiciais em vários estados, do Centro-Oeste ao Centro-Atlântico.

 Uma tempestade de neve atinge os Estados Unidos

Espera-se que esta tempestade continue até segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, com temperaturas muito frias que podem reduzir a temperatura do ar aos níveis do Ártico.

“Uma poderosa tempestade de inverno afetará as planícies centrais até o meio do Atlântico até segunda-feira, com neve intensa e acumulação destrutiva de gelo”, disse o NWS em seu último relatório, citado por Al Jazeera.

Este alerta de tempestade de inverno se aplica a uma área muito ampla, abrangendo cerca de 1.400 milhas (2.400 quilômetros) do Kansas, no oeste, até estados costeiros como Maryland, Delaware e Virgínia, no leste.

Prevê-se que a região sofra fortes nevascas e acumulação de gelo que poderão danificar infra-estruturas como árvores e linhas eléctricas.

Estados de emergência foram declarados em vários estados, incluindo Kentucky, Missouri e Virgínia, em resposta ao clima cada vez mais severo.

Fortes nevascas e gelo escorregadio podem atrapalhar viagens e causar acidentes, enquanto ventos fortes podem causar queda de árvores ou até mesmo danificar edifícios.

De acordo com um relatório do NWS, espera-se que áreas do nordeste do Kansas ao centro-norte do Missouri sofram as nevascas mais fortes em uma década.

Prevê-se que esta tempestade crie grandes dificuldades nas deslocações e atividades diárias dos residentes que vivem na região. Condições climáticas extremas como as que ocorreram desta vez não são mais um evento raro.

Os cientistas dizem que condições meteorológicas mais extremas, incluindo tempestades de neve e temperaturas extremamente baixas, estão a tornar-se mais comuns e mais severas devido às alterações climáticas impulsionadas pelas atividades humanas.

O aquecimento global causa mudanças nos padrões climáticos mais extremos em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos (EUA).

Os meteorologistas também acrescentaram que esta tempestade de inverno mostra como as condições meteorológicas extremas causadas pelas alterações climáticas podem afetar a vida humana, desde interrupções nas viagens até danos materiais.