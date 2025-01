Tempestade de inverno atinge centro dos EUA e segue em direção a Washington

Um avião de carga Boeing 747 da United Parcel Service, Inc. (UPS) está estacionado na neve no Aeroporto Internacional Muhammad Ali de Louisville em 5 de janeiro de 2025 em Louisville, Kentucky. | Crédito da foto: Getty Images

Uma tempestade de inverno trouxe neve, gelo e temperaturas gélidas para uma grande parte dos EUA no domingo (5 de janeiro de 2025), com cerca de 60 milhões de pessoas em mais de uma dúzia de estados, do Kansas a Nova Jersey, sob avisos climáticos de inverno e avisos.

A tempestade estava se movendo em direção ao meio do Atlântico, onde Washington, D.C. se preparava para fortes nevascas e frio intenso na segunda-feira (6 de janeiro de 2025), mesmo dia em que o Congresso dos EUA se reunirá e certificará formalmente a eleição do republicano Donald Trump. como presidente. .

O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, disse notícias da raposa No domingo (5 de janeiro de 2025) o clima não impediu os legisladores de exercerem suas funções. Mas os escritórios federais na capital do país serão fechados, anunciou o Escritório de Gestão de Pessoal.

Uma pessoa corre em uma trilha durante uma tempestade de inverno, domingo, 5 de janeiro de 2025, em Cincinnati. | Crédito da foto: AP

Kansas e partes do noroeste do Missouri estavam enfrentando nevascas, disse o Serviço Meteorológico Nacional. As estradas ficaram cobertas de neve e gelo e as autoridades pediram aos residentes que evitassem viajar.

Grande parte da principal artéria do Kansas, a Interestadual 70, ficou fechada durante todo o domingo devido à forte neve e gelo.

No Missouri, a polícia estadual estava varrendo um trecho fechado de mais de 80 quilômetros da Interestadual 29, em busca de motoristas retidos. Na tarde de domingo, as tropas responderam a quase 600 motoristas retidos e 285 acidentes, disse a agência em X.

Esperavam-se totais de neve entre 15 e 30 cm (seis e 12 polegadas) do sul de Ohio até Washington. Centenas de escolas anunciaram antecipadamente que não abririam na segunda-feira por causa da tempestade, incluindo escolas públicas em Indianápolis, Cincinnati, Washington e Filadélfia.

No norte do Kentucky e no sul da Virgínia Ocidental, a chuva congelante e o granizo produzirão “perigosas barragens de gelo”, disse o serviço. Enquanto isso, a parte traseira do sistema de tempestades produzia fortes tempestades capazes de gerar tornados em Arkansas, Louisiana, Mississippi e Alabama.

Uma limusine coberta de neve está estacionada em 5 de janeiro de 2025 no centro de Louisville, Kentucky. As previsões locais previam fortes nevascas seguidas de acúmulo significativo de chuva congelante e gelo. | Crédito da foto: Getty Images

A tempestade forçou o cancelamento de centenas de voos, incluindo mais de 275 em Kansas City e St. Louis, de acordo com o site de rastreamento de aviação FlightAware.

Governadores de vários estados, incluindo Kansas, Kentucky, Arkansas, Virgínia Ocidental e Virgínia, declararam estado de emergência.

A tempestade se moverá para o mar na noite de segunda-feira, mas espera-se que o ar gelado do Ártico se mova atrás dela, e as temperaturas diurnas na segunda e terça-feira estão previstas para serem de 10 a 20 graus F abaixo da média, desde as Grandes Planícies até a costa leste, de acordo com o serviço meteorológico. .