Templo de Tiruvalluvar em Mylapore será reconstruído com granito; CM Stalin lançará a pedra fundamental, diz Ministro

Em cerca de dois anos, os ídolos do poeta tâmil Tiruvalluvar e sua esposa Vasuki em Mylapore serão alojados dentro de um novo templo de granito áspero, que será construído a um custo de ₹ 19 milhões, substituindo a antiga estrutura de tijolo e argamassa.

Acredita-se que o poeta nasceu sob uma árvore Iluppai (Madhuca longifolia) em Mylapore e por isso o templo passou a existir na cidade. As estátuas dos pais do santo seriam reformadas sob uma árvore Iluppai dentro do templo.

Santhanakrishnan Sthapathi, que treinou com o lendário Ganapathi Sthapathi, que projetou a estátua Valluvar em Kanniyakumari, foi encarregado da tarefa. “Meu pai, Shanmugam Sthapathi, era o executivo da Sthapathi em Kanniyakumari. Também trabalhei lá, desenhando elefantes. Este templo em Mylapore será uma estrutura elevada única como a de Hampi. Projetado como uma carruagem puxada por um elefante, o templo do poeta será concebido como uma estrutura que incluirá o sanctum sanctorum e o prakara mandapam. Terá um vimana de três camadas acima do garbhagriha. A vimana do santuário Vasuki terá dois níveis…” explicou.

O ministro hindu de doações religiosas e de caridade, PK Sekarbabu, disse que o ministro-chefe MK Stalin desejava que o templo fosse construído rapidamente. No final deste mês será lançada a primeira pedra das obras. Um lago de lótus dourado, projetado como o tanque pottraamarai do templo Meenakshi Amman em Madurai, seria construído aqui. Porque acredita-se que Valluvar apresentou o Thirukkural naquele templo em Madurai. Estátuas de Avvaiyar, do rei Pandia e de poetas da era Sangam serão instaladas no tanque, acrescentou.

Os ídolos de Sri Ekambareswarar, Kamakshi Amman e Karumariamman também serão renovados. Um mandapam será construído com dísticos do Thirukkural. Também seriam criados parques de estacionamento.