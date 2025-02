Templo dos devotos de Kammasigadam para a festa anual

Os devotos que oferecem orações à deusa Mahalakshmi no templo de Kammasigadam Mahalakshmi, no distrito de Srikakulam, no domingo. | Crédito da foto: acordo especial

Cerca de um Lakh Devotos ofereceu orações à deusa Mahalakshmi no templo de Kammasigadam, perto da vila de Ranasthalam, no distrito de Srikakulam, no domingo, o último dia do anual de três dias anuais Jatara (festa). Muitas pessoas que vivem longe de suas famílias fazem questão de participar deste festival que é comemorado com mais fervor na região do que Sankranti.

O Presidente do Estado do BJP, D. Purandeswari, Etcherla MLA N. Eswara Rao, Industrial e Philanthropro Sura Sura Srinivasa Rao e outros adoraram a divindade. A sra. Purandeswari disse que os festivais locais faziam parte da tradição e cultura indianas e que o relacionamento social melhorou.