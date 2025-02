Tempo de melhoria para o centro-norma

O tempo de melhoria, especialmente nas regiões do norte e do centro, onde o clima fica mais calmo e fresco. No entanto, o Sul continua sendo influenciado pelos efeitos da fé ciclônica. É isso que Antonio Sanò, o fundador do site, anuncia www.ilmeteo.it.

“Durante o curso de hoje – diz – as regiões do sul terão uma cobertura mais nublada, com certas possibilidades de chuva fraca, especialmente na área de íons. No norte, haverá apenas passagens nubladas devido a ventos frios do quadrante norte -leste. Nos dias seguintes, a alta pressão é ainda mais fortalecida. As temperaturas aumentarão, mas a umidade também é aumentada, apoiando a formação de nuvens dispersas. Em particular, a Sicília, a região tirheniana e o noroeste podem ser influenciados por armas de chuva curtas. Algumas nevoeiro também retornarão ao norte, que se intensifica em horas mais frias, especialmente no vale do centro e nos vales internos do centro.

Em detalhes: – segunda -feira 17. No norte: não muito nublado; manhã congelada. Quarta -feira: nublado, especialmente para Tyrhenice. No sul: água da chuva irregular em Ionic e Puglia.

– Terça -feira 18. No norte: nuvens irregulares. Quarta -feira: Mais nuvens do lado adriático. No sul: muito nublado, um pouco de chuva na Calábria e na Sicília.

– Quarta -feira 19. No norte: mais nuvens no noroeste, ensolaradas no nordeste. No centro: Déská Červiště na Toscana, mais sol em outros lugares. No sul: chuvas fracas na Sicília e na Calábria.

– Tendências: o domínio de alta pressão continua.

