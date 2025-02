Temporada tributária: como apresentar grátis

(Jornal) – Apresentar uma declaração de impostos não precisa custar -lhe dinheiro.

Enquanto alguns podem contratar um especialista em preparação de impostos ou comprar software on -line, milhões de contribuintes podem apresentar declarações estaduais e federais gratuitamente.

Aqui estão algumas opções para apresentar seus impostos gratuitamente antes do prazo final de 15 de abril.

Arquivo IRS gratuito

Ele Serviço de renda internaque processa declarações de impostos, oferece acesso gratuito aos sites de preparação de impostos on -line.

O programa de arquivos gratuitos do IRS está associado a oito empresas de serviço tributário para oferecer apresentações gratuitas para declarações fiscais federais. Alguns desses parceiros também oferecem retornos gratuitos no estado.

No entanto, há um limite de receita. Para aproveitar, sua receita bruta ajustada (renda total antes dos impostos) deve ser de US $ 84.000 ou menos até 2024.

Algumas empresas também têm critérios de idade e status militar.

Para ver se você se qualifica, veja o Site de arquivo gratuito do IRS.

Arquivo direto do IRS

Você pode enviar suas devoluções diretamente para o IRS gratuitamente usando o programa de arquivos diretos do IRS. Isso difere do programa de arquivos gratuitos, que usa sites de associação externa.

O arquivo direto é uma opção se viveu e trabalhou em um dos 25 estados elegíveis para todos os 2024.

Esses estados incluem o Alasca, Arizona, Califórnia, Connecticut, Flórida, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nova Jersey, Nova México, Nova York, Carolina do Norte, Oregon, Pensilvânia, Dakota Del Sur, Tennesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Texas, Washington, Wisconsin e Wyoming.

Esta não é uma opção adequada para as pessoas que obtêm renda através da economia do concerto, o aluguel de propriedades ou operam um negócio.

A receita suportada para o arquivo direto inclui salários em um W-2, Seguro Social, desemprego, juros e aposentadoria.

Você pode determinar sua elegibilidade para arquivar através do arquivo direto por meio de Verificando com o IRS aqui.

Empresas de software tributário online gratuitas

Algumas empresas oferecem versões gratuitas de seu software.

O Intuit TurboTax e o H&R Block fornecem níveis livres aos seus serviços de preparação de impostos, o que permite enviar uma declaração simples, ideal para funcionários e estudantes do W-2.

Os rendimentos simples geralmente incluem uma fonte de renda encontrada em um W-2 e deduções padrão.

Impostos sobre pedidos de caixa Ele oferece uma opção gratuita para processar retornos federais e estaduais, mesmo os complicados, embora, diferentemente de outros sites, não existe um agente ao vivo para solicitar ajuda.

Certifique -se de consultar sites individuais para descobrir o que é oferecido no nível livre. As empresas podem oferecer níveis pagos para incluir recursos mais avançados e opções de apresentação.

Serviços gratuitos de declaração de imposto pessoalmente

O IRS oferece serviços gratuitos de preparação de impostos pessoalmente para aqueles que se qualificam através da assistência de imposto de renda voluntário e aconselhamento fiscal para programas idosos.

A Vita é para aqueles que ganham US $ 67.000 ou menos, pessoas com deficiências limitadas e colaboradores do discurso em inglês. O programa TCE é para os de 60 anos ou mais e pode ajudar com perguntas sobre pensões e problemas relacionados à aposentadoria exclusiva dos idosos.

Encontre um local e determine o que levar para sua consulta visitando o Site do IRS.

