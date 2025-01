Tenda de celebração cobre a estrada de proclamação da cidade de Depok, o governo municipal a desmonta e desmonta

Depok, VIVA – Tendas de comemoração para os moradores foram montadas no meio da rua da cidade de Depok. Até que finalmente, as estradas públicas não podiam ser utilizadas. O chefe da ordem de trânsito e estacionamento do serviço de transporte da cidade de Depok, Deriz M. Riza, disse que seu partido nunca deu permissão para usar a estrada para montar uma tenda de celebração.

Ele enfatizou que isso é puramente uma violação e que não há mal-entendidos entre o balconista e os proprietários residentes da loja.

“Não há mal-entendido, isso se deve puramente ao descaso ou violação da barraca de casamento de sua filha pelo pai do requerente do casamento, então ontem o aconselhamos a não cobrir a estrada. para não cobrir a estrada dessa forma “Não emitimos licenças, o Departamento de Transportes não emite licenças, apenas assessoria técnica fora de sua função”, explicou no sábado, 11 de janeiro, 2025.

Ele explicou ainda que as tendas foram montadas na noite de quinta-feira. Até sexta-feira, os motoristas não podiam passar porque estava coberto por uma tenda.

“Sim, isso foi instalado na noite de quinta-feira, então estivemos aqui na sexta de manhã, perguntamos antes que estivesse tão movimentado, obtivemos a informação e nossos membros foram a campo para desmontá-lo. Pedi informações que não tinham sido reveladas, por isso fui ao terreno acompanhado pela Satpol PP e também pelo lado do subdistrito”, explicou.

“O problema é que o Departamento de Transportes não deu permissão para fechar a rua Proklik. “Eu também contei ao pai dele antes e meu pai também admitiu que o erro foi dele”.

Tiza enfatizou que a estrada é utilizada apenas para passagem de veículos. Mesmo que haja uma multidão no acostamento, a estrada não deve ser fechada.

“Sim, se prestarmos apenas aconselhamento técnico, isso está fora da função deles. Assim, por exemplo, para aglomeração ou utilização da berma da estrada, para não fechar a estrada, existem várias condições que devem ser cumpridas posteriormente. Por exemplo, existem fonte ada Bichano, barreiramais tarde também deverá haver membros para regular o trânsito. No momento isso não existe, então está além do nosso conhecimento. “Não deveria ser fechado assim”, enfatizou.

Seu partido e o PP da Satpol finalmente se comunicaram até que a loja foi desmantelada. Os veículos agora podem passar pela Rodovia da Proclamação normalmente.

“Como esta manhã recebi a informação de que esta estrada estava fechada, ordenei aos nossos membros que fossem ao terreno para a desmontar, esperei até às 12h para ser desmontada, finalmente desci com os meus companheiros e fui acompanhado pela Satpol. Subdistrito, agora a condição está desmantelada “Então, espero que a partir de agora as pessoas possam passar por Jalan Proklik e tudo volte ao normal”, concluiu.