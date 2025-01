Tendas sanitárias mantêm corredores de maratona fora da zona de perigo

Uma maratona não é uma corrida no parque, tem seus níveis de dificuldade para os atletas, mas também para os organizadores. É necessária muita preparação para descobrir a logística. Durante a corrida, o manejo médico é a única coisa que separa a euforia e a possível tragédia.

Mais de 25.000 corredores se prepararam às 3 da manhã para a Maratona de Chennai, organizada pela Chennai Runners no domingo. Entre eles estavam muitos novatos que percorreram o percurso de 10 km da Ponte Napier. Os corredores experientes enfrentaram a meia maratona e a corrida completa de 42 km, que terminou na Indian Maritime University (IMU) em East Coast Road. Mas em meio à adrenalina e à torcida, ocorreram alguns incidentes, que foram tratados pela diretora médica da corrida, Lakshmi Sundar, e sua equipe de salva-vidas e médicos espalhados pelas 8 zonas abrangidas pela corrida.

Sundar disse que a equipa médica se preparou para vários níveis de apoio à saúde, com algumas áreas focadas em problemas menores tratados com bolsas de gelo e elevação dos pés, e algumas também em cuidados não críticos, o terceiro nível era o suporte de vida de emergência. . Ao chegar à Universidade Marítima Indiana, a equipe médica se deparou com o tipo de emergência que acompanha as corridas de longa distância, como hipertermia (temperatura corporal elevada) e hiponatremia (níveis baixos de sódio).

Dr. Sundar identificou um caso de hipertermia grave. Uma corredora que havia completado sua corrida foi levada à loja apresentando sinais de desorientação. A equipe médica a mergulhou em um banho completo de água gelada, deixando sua cabeça exposta fora da banheira, para esfriar sua temperatura corporal. Depois de estabilizada, eles a transferiram para uma cama de emergência, secaram-na e deixaram o local uma hora depois.

A tenda médica da IMU foi equipada com camas de cuidados críticos e não críticos, baldes de gelo e banho de água gelada, além de médicos com desfibrilador DEA. Outros incidentes naquele dia incluíram corredores que caíram na ponte Adyar e sofreram feridas abertas que foram tratadas na tenda. Outro corredor que sentiu desconforto abandonou a corrida e foi monitorado com ECG. Houve muitos casos de cólicas, mas com cubos de gelo conseguiram voltar à estrada. Os socorristas também forneceram sal aos corredores da tenda que estavam com tonturas devido à queda dos níveis de sódio no sangue.

Os médicos notaram que os participantes da corrida de 10 km, muitos dos quais eram novos na corrida, sofreram principalmente ferimentos leves. Isto deveu-se em parte à falta de preparação: alguns corredores não tinham comido adequadamente antes da corrida, enquanto outros estavam hiperidratados. Os médicos que cuidavam das zonas de largada da corrida de 10 km, incluindo a vice-diretora médica da corrida, Erika Patel, e o médico chefe, Tamil Anbu, trataram casos de náuseas, entorses, inchaço nos tornozelos e quedas.