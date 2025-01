Tendências do livro ‘Excelência Interior’ depois que AJ Brown o lê durante um jogo da NFL

Por que é Excelência Interior Assumindo a lista dos mais vendidos da Amazon? AJ Brown Um jogador do Philadelphia Eagles foi pego lendo-o nos bastidores durante um jogo de playoff de apostas altas, provocando uma tempestade viral. Os fãs foram rápidos em deixar ótimas críticas, transformando o livro de Jim Murphy em um sucesso instantâneo. Mas o que está por trás do fascínio de Brown pelo livro? E como um momento de silêncio na linha lateral desencadeou um movimento em toda a NFL?

Vamos analisar o momento viral, as principais lições nas quais Brown acredita e como um livro está remodelando as conversas sobre desempenho mental nos esportes.

Por que a “excelência interior” é uma tendência?

O wide receiver do Philadelphia Eagles, AJ Brown, foi visto lendo Inner Excellence, um livro de Jim Murphy, nos bastidores durante a vitória dos Eagles no jogo wild card sobre o Green Bay Packers. O livro tem como objetivo ajudar os leitores a alcançar clareza mental e melhorar o desempenho por meio do treinamento de mentalidade. Brown afirmou que o lê durante os jogos para se concentrar e manter a paz, principalmente em momentos de alta pressão.

Após o jogo, os fãs dos Eagles inundaram a Amazon com críticas cinco estrelas para Inner Excellence, com muitos elogiando-o, apesar de não o terem lido. Em 12 de janeiro de 2025, a classificação do livro em Amazônia aumentou de 4,4 para 4,6 estrelas. Os revisores atribuíram seu entusiasmo ao endosso público do livro por Brown.

Brown esclareceu após o jogo que sua leitura não foi por frustração, apesar de terminar com apenas uma recepção para 10 jardas. Ele observou que o livro o ajuda a administrar o lado mental do futebol, chamando-o de sua “receita” para a paz (via esportes ilustrados). Murphy compartilhou a entrevista de Brown nas redes sociais, antecipando um aumento nas vendas de livros.

O livro aborda técnicas de treinamento mental usadas por atletas de ponta e enfatiza a busca de um propósito além dos resultados de desempenho. Brown destacou passagens para jornalistas, destacando a importância de viver uma vida totalmente engajada e de superar as dúvidas. O balneário das águias, depois de um jogo tenso, reflectiu os temas do livro, com os jogadores a mostrarem-se mais relaxados e mentalmente flexíveis.

A leitura de Brown despertou grande interesse dos fãs, transformando Inner Excellence em uma sensação viral. A popularidade do livro continua a crescer e suas lições de clareza mental repercutem tanto em atletas quanto em fãs que buscam superar o estresse e os desafios de desempenho.