Tendo desejos incomuns, Kiky Saputri pede isso

VIVA – A famosa comediante Kiky Saputri e seu marido M Khairi estão felizes porque em breve serão abençoados com um menino. Sabe-se que Kiky está grávida do primeiro filho, de 6,5 meses.

Quando ela estrelou o conteúdo do podcast do YouTube, HAS Creative, Kiky se abriu sobre como se sentiu no primeiro trimestre ou três meses de gravidez.

A mulher nascida em Garut admitiu que não gostava de comer carne. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

“Nos primeiros três meses, não gostei nada de comer carne. Se eu visse que carne era algo para comer, era uma delícia.” disse Kiky Saputri citado na terça-feira, 7 de janeiro de 2024.

“Então naquela época eu comia proteína de peixe. Agora (com 6,5 meses de gravidez) terminei, graças a Deus, estou fisgado.” ele acrescentou.

Além da carne, Kiky também admitiu que não conseguia beber água. Quando estava grávida de três meses, Kiky só conseguia beber água com sabor doce e sentia náuseas e vómitos se bebesse água pura.

“Então não posso beber água, só posso beber bebidas doces. Então é só chá gelado doce assim.” Kiky disse.

“Depois de quatro meses, o médico disse: ‘Experimente água’. Não (vômito), graças a Deus. Agora acabou o período de vômito.” ele acrescentou.

Quanto aos seus desejos alimentares, Kiky revelou que não era nada estranho, apenas cilok e rambutan. No entanto, Kiky admitiu que realmente queria ter um relacionamento entre marido e mulher.

No entanto, o seu marido, Khairi, estava com medo e preocupado em fazer sexo porque Kiky já tinha sofrido um aborto espontâneo.

“Tivemos um aborto espontâneo, por isso ficamos horrorizados. Se ‘olhássemos’ para isso agora, seria seguro? Mas admiti que queria, mas Khairi estava com medo.” Kiky disse.

“Esse foi o pedido mais difícil. As negociações foram longas. ‘Tudo bem’, ‘Ah, mais tarde, infelizmente'” ele acrescentou.