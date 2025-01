Tenente-coronel da Força Espacial demitido para se juntar à liderança da Força Aérea sob Trump

O presidente eleito Trump anunciou na sexta-feira que Matthew Lohmeier servirá como vice-secretário da Força Aérea.

“Matt é um ex-piloto de caça e comandante de esquadrão da Força Espacial, que dedicou sua vida a servir a nossa Grande Nação”, escreveu Trump em uma postagem da Verdade Social. “Ele se formou com orgulho na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos.”

Em 2021, Lohmeier foi demitido da Força Espacial, onde serviu como tenente-coronel, após criticar os militares dos EUA em um podcast conservador. Lohmeier juntou-se ao “The Steve Gruber Show” para discutir seu livro “Revolução Irresistível: O Objetivo de Conquista do Marxismo e a Desconstrução das Forças Armadas Americanas”, que afirma que as crenças marxistas se tornaram cada vez mais comuns nas forças armadas. Na mesma aparição, ele também chamou o Projeto 1619 do The New York Times de “antiamericano”.

Na época, o Departamento de Defesa disse ter perdido “confiança” em Lohmeier como motivo de sua demissão. Sua destituição do cargo foi recebida com indignação por parte dos legisladores republicanos, incluindo o ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida), que chamou a medida do departamento de “retaliação”.

Na sexta-feira, Trump escreveu que, no seu novo papel, Lohmeier trabalhará para “acabar com as políticas devastadoras de ‘acordar’ que destruíram as nossas Forças Armadas e tornar o nosso país FORTE NOVAMENTE”.

Lohmeier servirá ao lado de Troy Meink, nomeado por Trump para liderar a Força Aérea no início desta semana. Sua nomeação, assim como a de Meink, exigirá a confirmação do Senado.

Fonte