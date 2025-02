Tenha uma dívida de RP136 bilhões, Raffi Ahmad: Sim, o nome também. . .

Yakarta, vivo – Apresentador e mensageiro especial do desenvolvimento presidencial no desenvolvimento de jovens funcionários de geração e arte, Raffi Ahmad depositou recentemente um relatório sobre os ativos de organizadores do estado (LHKPN) na Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK).

Com base no LHKPN Raffi Ahmad, que foi carregado no site ELHKPN.KPK.GO.ID, o site Raffi foi gravado para ter muitos RP1.033.996.390.568 ou RP1 ou bilhão de RP1.

Em Lhkpn Raffi Ahmad, alguns chamaram a atenção, a saber, a dívida de propriedade do marido de Nagita Slavina. No LHKPN, Raffi registrou uma dívida de RP136.055.312.674.

No programa de televisão que ele marcou com Irfan Hakim, Raffi Ahmad falou sobre sua dívida que atingiu Rp136 bilhões. Raffi naturalmente o considera porque ele também é um empresário. Como é conhecido, Raffi dirige uma variedade de negócios como empreendedor.

“Sua dívida é de 136 bilhões, irmão?” Irfan perguntou Raffi citado pelo YouTube, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

“Sim, o nome também é um empresário, existe apenas. Sim, há dívida, há uma dívida”, respondeu Raffi.

Além disso, o pai de três filhos revelou que, de fato, ele poderia pagar toda a dívida. Levando em consideração que Raffi também tem uma riqueza que toca um valor nominal de Rp1.033.996.390.568.

“Se você pode fazer isso, você pode realmente”, disse Raffi Ahmad.

Para obter informações, os ativos no valor de RP1, de propriedade de Raffi, vêm de várias categorias, os primeiros Raffi têm uma série de ativos terrestres e construção no valor de RP737.156.974.400. A Raffi também possui outros ativos na forma de transporte e máquinas no valor de RP55.144.500.000, outros ativos móveis no valor de RP46.757.711.000; em seguida, valores de RP307.933.603.344 também existem dinheiro e equivalentes efetivos no valor de Rp17.757.005.113. Raffi também possui outros ativos no valor de RP5.301.909.385.