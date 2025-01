“Com a vitória de Davis e o tênis italiano de Billie Jean King Cup nos nos empolgou e nos conquistou”: o presidente Coni disse isso, disse,, disse, Giovanni MalagòEm Quirinale, em uma reunião de tênis azul com o presidente da República, Sergio Mattarella. “O tênis se tornou um esporte muito popular – ele acrescentou Malago” – estamos orgulhosos das pessoas que são números 1 no mundo e oferecem mais prestígio ao esporte italiano que nunca esteve nesse nível. ”

O Presidente Coni também se lembrou do ouro olímpico de Errani-Poolini em duas mulheres em Paris 2024 e Bronze Musetti, exceto a Australian Open, que ganhou recentemente Jannik Sinner, ausente da cerimônia.

Vencedores da BJK Cup e Davis Cup

“Que honra e privilégio estão aqui Quirinale dela, que queria combinar todo o tênis azul, masculino e feminino. Temos duas vitórias que são um resultado histórico.O esporte nos ensinou a perseverarNão desista e nunca e não supere todos os problemas juntos. Todos eles contribuíram com sua contribuição para o campo e ao ar livre – acrescentou um tenista azul -. Nossa gratidão vai para todos, mas principalmente graças aos Itails que nos apoiam como nunca antes. E principalmente graças a ela, o presidente, sabemos que quando eles nos queriam aqui, é um sinal de carinho real. Foi o dia em que trazemos para sempre ao coração ”.

“O tênis é muito mais popular hoje, popular e muito mais. E em 2024 nós exageramos ” Com a vitória: Angelo Binaghi disse que o presidente da italiana Fedeternis. Binaghi convidou Mattarella para outro internacional em maio. “Sentimos falta de apenas um sonho – suas palavras – em maio, organizamos uma edição especial da International da Itália com esporte e saúde, em Roma. A vitória italiana está faltando por quase cinquenta anos: seria emoção tê -la conosco ”. “No passado, vencemos Davis e Fed Cup – Presidente da FITP – mas este ano é diferente: em nosso esporte individual é a conquista da Davis e BJ King Cup ao vencer a equipe. Mostramos no mundo como a Itália pode se conectar. “Temos idéias claras, o presidente – Binaghi fechou e se voltou para Mattarell – queremos levar o tênis para as casas de todos os italianos através da televisão, ir às escolas para ensinar tênis e caíram.

