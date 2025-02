Tênis: favola bellucci, grandes ritmos e estão nas semifinais em Roterdã

O novo conto de fadas do tênis azul tem o nome e o rosto de Mattia Bellucci, 23 anos desde o Busto Arsizio. Número 92 – Pela primeira vez – pela primeira vez nas semifinais do torneio ATP e, acima de tudo, depois de derrotar as áreas gigantes do ranking mundial, como Danil Medvedev e Stefanos Titsipas.

É uma semana para lembrar, mas termina, Bellucci no ABN Amro Open of Roterdã, torneio ATP 500 com um fundo vencedor de 2.563 euros 150: dois dias atrás na rodada 16 explorada com Medvedev que ele cruzou em dois conjuntos (6-4, 6- 2) Número 12 do mundo, Titsipas.

Para fazer isso, em comparação com o russo há 48 horas, a grande integridade do ponto de vista técnico do tenista esquerdo -jogador de tenis treinado por Fabius Chiappini e Paolo Moretti. E então, diga a parte, cabeça livre. “Eu trabalhei muito, mesmo durante os jogos. Conversamos sobre isso com nosso treinador, porque, de acordo com ele, às vezes pensava muito sobre o campo e, em vez disso, devemos ser livres. Ele trabalha – explicou quente, do campo do campo do torneio holandês, Bellucci – e “um grande desafio, porque nem sempre sinto isso contra os grandes rivais que encontro aqui.

Mas, por grande parte da partida, no entanto, o Lombard de 23 anos, com visão geral extrema, impediu que os rivais assumissem o controle da bolsa de valores e registraram a beleza dos 22 vencedores na frente de 17 erros gratuitos. Por outro lado, o grego construiu sua riqueza em resposta e ganhou 61% dos pontos. O Bellucci ajudou a brilhar e cancelou todos os quatro intervalos de luzes, frio e coragem, que já foram vistos na 16ª rodada 16.

Depois de ganhar suas duas vitórias mais importantes na Holanda, ele é chamado para repetir nas semifinais: Alex de Minaur, n. O sonho é legal porque antes de nunca derrotar os 20 primeiros. Eu senti que estava jogando tênis de gran e consegui apreciar tudo ”com a vitória de hoje, reunir pelo menos US $ 128.785 e entrarei primeiro no top 70 do mundo.

“Não penso muito em ganhar dinheiro, ainda sou muito jovem ou classificando. Uma coisa realmente importante é entrar em campo todos os dias para pensar que poderei competir e ser capaz de vencer esses rivais também.

Mas o tênis azul não é apenas um pecador. E quanto ao número 1 do sul da Tiroleana, da Polônia, há relatos das palavras da agência anti -devassinidade mundial, Witold Bank: “Casos de Swiatle e Sinner diferem”, mostrando que ele tranquiliza hipóteses de que a libertação da libertação do polimento Jogador pode ter ecos no caso de italiano. A decisão de ser TAS, 16 e 17 de abril, a linha de alegação da WADA permanece a mesma, ou seja, responsabilidade objetiva: “o atleta profissional – o banco repetitivo – também corresponde a seus funcionários”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA