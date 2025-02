Tênis: Hurt-vvassori Win ATP Roterdam

Novo sucesso duplo importante para Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Após o título em Adelaide, e as finais do Azzurri Aberto da Austrália venceram o ATP 500 de Roterdã ao derrotar um casal criado por Sander Gille belga e Polish Jan Zielinski com pontuações de 2-6, 6-4, 10 -6 por hora e 24 Minutos de jogo.

Para um casal azul, é a décima terceira vitória em 14 jogos, que é realizada desde o início da temporada.

Bolelli: uma final de combate muito



Em Roterdã, uma cem bandeira azul. Merito Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vencedores na final contra uma equipe composta por Sander Giller e Jan Zielinski com uma pontuação de 6-2 4-6 10-6. “Foi uma final de combate muito – Simone Bolelli disse durante a cerimônia – este ano tocamos muitas vezes, quero agradecer ao meu parceiro, recebemos muito apoio do público italiano e estou feliz por compartilhar sucesso com você , você acrescentou anos à minha carreira, jogamos juntos há quase dois anos e espero que este ano eu possa ganhar ainda mais troféus em nosso álbum Newsletard ”.

“As três finais – estreou em sua partida de manifestação Vavassor – começamos por um ano incrível por um ano e tenho orgulho disso, é um prazer compartilhar os campos e o jeito que com você, a atmosfera foi linda, bonita hoje, hoje, Linda, é um dos torneios mais bonitos que, às vezes ele tocava, foi uma semana bonita e definitivamente voltaremos no próximo ano ”.

