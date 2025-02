Tensão em AP Dachepali durante uma manifestação no aniversário de nascimento de Chhatrapati Shivaji

A tensão prevaleceu por algum tempo em Dachepalli, no distrito de Palnadu, uma vez que dois grupos foram entregues com uma discussão acalorada durante uma demonstração feita no aniversário do nascimento de Chhatrapati Shivaji Maharaj na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025).

Quando a manifestação foi realizada, um grupo de jovens de uma comunidade em particular supostamente a obstruiu e, portanto, o argumento começou. Nesta situação, a polícia interveio e tomou medidas.

Reagindo ao desenvolvimento, disse Gurazala DSP Boddeda Jagadesh O hindu Isso, a intervenção oportuna da polícia ajudou a manter a lei e a ordem em Dachepalli.

Ele disse que, sentindo -se muito antes, a polícia enviou forças de segurança adicionais em Dachepalli e também colocou boates. Ele também acrescentou que os anciãos religiosos de ambas as comunidades também restringiram seus jovens a participar ativamente do incidente. Ele disse que a situação em Dachepalli está sob controle agora.