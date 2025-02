Tensão nos limites da delegacia de Udayagiri em Mysuru através de redes sociais pós -sociais

A tensão prevaleceu do lado de fora da delegacia de Udayagiri, em Mysuru, na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025), quando uma grande multidão se encontrou para protestar contra uma posição depreciativa nas redes sociais.

O post mostrou imagens semi-médicas do vice e o líder do Congresso Rahul Gandhi, o ex-primeiro-ministro Pradesh, Akhilesh Yadav e o ex-primeiro-ministro de Delhi Arvind Kejriwal, com cartas em seus corpos em árabe.

A polícia disse que um suo motu foi reservado contra o réu e que ele foi preso.

As tropas de comando fizeram março na Udayagiri Main Road em Mysuru em 11 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Ma Sriram

A multidão jogou pedras, causando feridas a um número especificado de pessoas no meio dos relatórios de liderança e a foto de conchas de gás lacrimogêneo pela polícia.

O comissário de polícia da cidade de Sema Latkar disse que a polícia encontrou o cargo de redes sociais depreciativas e, portanto, reservou um caso e prendeu o acusado. Ela disse que a polícia também tomará medidas contra pessoas que se conheceram fora da delegacia e tentaram tomar a lei em suas mãos.

A sra. Latkar disse que a situação era pacífica e pediu às pessoas que não agravassem a situação. O líder do SDPI, Abdul Majeed, também fez um apelo na noite de segunda -feira, pessoas que não se encontram fora da delegacia, já que a polícia havia tomado as medidas necessárias.

Enquanto isso, a segurança foi reforçada fora da delegacia de Udayagiri na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) com a implantação da força policial adicional.

Diretor Geral de Polícia Adicional (Direito e Ordem) R. Hitendra, que visitou a delegacia de Udayagiri na terça -feira de manhã, disse que as informações preliminares sugeriram que a multidão havia se encontrado do lado de fora da delegacia na segunda -feira, depois de ouvir rumores de que o réu , que haviam sido presos. , poderia ser lançado.

Além dos danos causados ​​a alguns veículos, sete policiais sofreram ferimentos na luta de pedra, mas acrescentou que “lesões no sangue” foram causadas a alguém. “Todos eles fizeram tratamento como ambulatorial”, disse ele.

Ele disse que a polícia levou o assunto a sério e estava explorando as imagens de vídeo para identificar os culpados envolvidos nos problemas fora da delegacia. O comissário de polícia da cidade constituiu uma equipe especial à vista, disse ele.

Para as perguntas, Hitendra disse que a polícia estava investigando todos os ângulos, incluindo a conspiração por trás dos problemas.