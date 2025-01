Tensões sobre projeto de lei de segurança, Liga apela a aliados

Alta tensão na maioria em relação à lei de segurança: FdI, Lega, FI e governo reúnem-se no Palazzo Chigi para traçar um caminho que leve à adoção das conclusões de Colle, minimizando o tempo necessário para mudanças e uma luz verde definitiva. Contudo, a necessidade de uma terceira leitura, inevitável, incomoda a Liga, que lança o desafio ao Senado: a lei de segurança deve ser aprovada tal como está, de preferência, se se considerar que o capítulo da alteração deve ser “reaberto”. “, estão preparadas novas propostas para reforçar o apoio à polícia e à segurança dos cidadãos”.

Uma posição que explode os receios que circulam há vários dias no partido de Giorgio Meloni: o possível reacender de confrontos internos sobre a medida da bandeira. Pela manhã, no Palazzo Chigi, reuniram-se o subsecretário Alfredo Mantovano, os ministros Carlo Nordio (Justiça), Matteo Piantedosi (Interior), Luca Ciriani (Relações com o Parlamento), o subsecretário Nicola Molteni, os presidentes das Comissões de Assuntos Constitucionais e Justiça do Senado. , Alberto Balboni e Giulia Bongiorno e o líder do grupo FI Maurizio Gasparri. Foi decidido convocar o líder do grupo o mais rápido possível para definir uma data firme para que o texto seja levado imediatamente à Câmara.

Mas o cerne das mudanças permanece em cima da mesa. Salvo quaisquer reviravoltas, a regra deveria permanecer ilegal para maior proteção policial – um chamado “escudo” que poderia eventualmente terminar em um projeto de lei separado. Entretanto, aproxima-se uma nova reunião conjunta do parlamento, convocada para quinta-feira, às 11h00, para eleger os quatro juízes constitucionais desaparecidos: embora não haja actualmente uma aceleração decisiva do acordo entre a maioria e a oposição, os tecelões estão a trabalhar. Como procurar um mediador com o presidente Rai na comissão de fiscalização, e chegar – após 13 votações sem sucesso – a nomear novos membros da Consulta. As partidas são oficialmente disputadas em moldes diferentes, mas – certamente – ambos os componentes estão na agenda das discussões entre as partes, e as considerações sobre nomes podem se sobrepor. A reunião de supervisão é agendada regularmente, mas neste momento tudo indica que caminharemos para um novo impasse nos dias de hoje. Há quem na oposição sugira uma saída muito estreita para sair do impasse, envolvendo também a Consulta: a maioria deveria dar lugar a Agnes e apresentar à oposição uma lista restrita de outros nomes para a presidência da RAI; ao mesmo tempo, a oposição apresentaria uma lista de opções para um quarto nome (técnico) do Tribunal Constitucional, a partir do qual os aliados do governo poderiam escolher. Mas o caminho é tão difícil e as posições na comissão bicameral são tão distantes que nem toda a esquerda está convencida: “São assuntos de pesos demasiado diferentes para se cruzarem”, comenta o deputado com os microfones desligados – Para o acabar com becos sem saída, o partido de centro-direita deveria deixar Agnes perder. Acreditaremos quando virmos.”

O tempo também está a passar na Consulta e circula nos corredores parlamentares a suspeita de que, com o veredicto do Tribunal Constitucional sobre o referendo, a “pressa” para encerrar juízes desapareceu para trás. Na quinta-feira, acontecerá o décimo quarto turno de votação dos sucessores de Silvana Sciarra (falecida há mais de um ano), Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti (falecido em 21 de dezembro passado, ou seja, há um mês). A principal questão a resolver continuaria a ser o nome dado à Forza Italia, seguido do técnico (ou, como geralmente se supõe, do técnico). Em vez disso, a primeira parte do acordo seria aplicada, elegendo Francesco Saverio Marini, o conselheiro jurídico do primeiro-ministro Giorgio Meloni, e o constitucionalista Massimo Luciani como parte da oposição.

