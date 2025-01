A agência central de inteligência disse que o Covid-19 provavelmente se originou em um vazamento de laboratório na China em um comunicado no sábado, partindo de uma postura anteriormente neutra poucos dias depois que o diretor John Ratcliffe foi empossado, relatam vários meios de comunicação.

“A CIA avalia com pouca confiança que uma origem da pandemia de Covid-19 relacionada com a investigação é mais provável do que uma origem natural com base no conjunto de relatórios disponíveis”, partilhou um porta-voz da CIA num comunicado. Notícias da NBC.

“A CIA continua a avaliar que os cenários de origem natural relacionados com a investigação e de origem da pandemia de Covid-19 permanecem plausíveis”.

Ratcliffe disse que apoiava as teorias de que o vírus se desenvolveu no Instituto de Virologia de Wuhan, na China, antes de seu novo cargo.

“Deixei registrado, como você sabe, ao dizer que acredito que nossa inteligência, nossa ciência e nosso bom senso realmente ditam que as origens da Covid foram um vazamento no Instituto de Virologia de Wuhan”, disse Ratcliffe, ex-diretor. um ex-diretor, um ex-diretor de inteligência nacional disse Breitbart na quinta-feira.

“Mas a CIA não fez essa avaliação ou pelo menos não a fez publicamente. Portanto, vou me concentrar nisso e analisar a inteligência e garantir que o público esteja ciente de que a agência vai se safar.”

O presidente Trump já se referiu anteriormente à Covid-19 como o “vírus da China” em tweets e endossou uma retórica semelhante.

A China negou qualquer ligação com a produção intencional do vírus, mas as autoridades de inteligência ainda não sabem a sua origem.

“Enquanto o presidente Trump lida com o presidente (chinês) Xi (Jinping), ele precisa estar armado com a melhor inteligência e ser capaz de falar sobre a China de uma forma que possa causar ou contribuir para a morte de um milhão de americanos”, disse o presidente Trump. disse que você tem que estar armado com isso”, disse Ratcliffe na entrevista ao Breitbart.

Alguns cientistas acreditam que a Covid-19 poderia ter se desenvolvido naturalmente, o que difere das teorias de vazamento de laboratório.

Fonte