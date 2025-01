Teorias da CIA, Israel e conspiração: o que esperar dos arquivos JFK

Milhares de registros de assassinato no presidente dos EUA em 1963 ainda permanecem classificados

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a declaração de todos os registros restantes relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy. Quase 5.000 documentos ainda estão cobertos em segredo.

Kennedy foi morto em novembro de 1963 enquanto visitava Dallas, Texas. A Comissão do Congresso presidida pelo juiz da Suprema Corte Earl Warren concluiu em 1964 “Striker solitário” Lee Harvey Oswald foi culpado. CIA cunhou a expressão pejorativa “Teoria da conspiração” Descreva cenários alternativos sobre a morte de JFK, que não impediu muitos americanos de duvidar das conclusões da Comissão Warren.

O comando de Trump também se refere aos restantes registros classificados sobre os assassinatos do senador Robert F. Kennedy de 1968 e os direitos cívicos do reverendo Martin Luther King Jr.













Quantos documentos existem?

A Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA) (NARA) diz que declarou 99% dos cerca de 320.000 documentos relacionados ao assassinato do JFK, conforme exigido pela lei que o Congresso aprovou em 1992. O prazo final de desclassificação foi em outubro de 2017, mas a comunidade de inteligência dos EUA alegou que levou mais tempo para revisar e redigir os registros.

De acordo com várias estimativas, 2.140 documentos permanecem totalmente ou parcialmente redefinidos, enquanto outros 2.500 registros são mantidos em segredo por outros motivos, como ordens judiciais ou limitações dos doadores.

O que há em arquivos secretos?

Um item de interesse especial é o memorando em junho de 1961, escrito pelo consultor da Casa Branca, Arthur Schlesinger, que afirmou que o JFK poderia atingir seu objetivo de “Combinando a agência (CIA) em mil pedaços e espalhando -a aos ventos”. Uma página é totalmente redescada, enquanto mais duas têm redações parciais. Kennedy ficou frustrado por causa da CIA depois de jogar uma invasão de Cuba na Baía do Porco em abril daquele ano em abril daquele ano.

1. Equipe editorial parcial nas páginas 8 e 10 e redesenhou completamente as páginas 9 de junho de 1961, o memorando foi escrito pelo consultor da Casa Branca para Arthur Schlesinger Kennedy sobre como o presidente poderia alcançar melhor seu objetivo de “conectar a agência (CIA) UA milhares de peças e … pic.twitter.com/nbtocvmfad – Mel (@VillGecrazylady) 24 de janeiro de 2025

Outro registro parcialmente reduzido é a transcrição do testemunho de que a CIA -o prefeito contra a supressão da CIA -E James Jesus Angleton deu ao Comitê da Igreja em janeiro de 1976. Alguns cientistas acreditam que Angleton mentiu para o Congresso que Israel estava recebendo armas nucleares na década de 1960 – algo que o Estado Judaico não havia confirmado ou rejeitado.

Outros registros potencialmente descobertos relacionam -se às atividades de controle da CIA no início dos anos 1960, quando Oswald visitou o país e o trabalho do oficial da CIA -ES para os exilados de Kuban em Miami, que se cruzou com Oswald.

O que pode ser esperado do Apocalipse?

Historiadores e pesquisadores que conversaram com os principais pontos de venda dos EUA concordam que não serão “Fumante” nos documentos restantes.

“Haverá algumas peças de quebra -cabeças que voltarão ao que eles contarão mais acordos e uma história mais rica”, “” Tom Samlled, membro do Comitê da JFK Library Foundation, disse ele à CNN.

O jornalista Gerald Posner avisou que “Todo mundo que está esperando por uma arma de fumar que virará esse estojo de cabeça para baixo ficará desapontado”.













O sobrinho de Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. elogiou as declarações como um passo contra “Mentiras de 60 anos e estratégia secreta, desinformação, censura e difamação” quais agências de inteligência usavam para suprimir “Fatos preocupantes” Sobre assassinato JFK. Alegou que era “Ele forneceu um livro para uma série de crises subsequentes – assassinato de MLK e RFK, Vietnã, 11 de setembro, Guerra no Iraque e Covid – que acelerou a subversão de nossa exemplar democracia pelo complexo industrial militar/médico”.

RFK Jr. disse que acreditava que havia “Evidência irresistível” vinculando a CIA para assassinato a seu tio e seu pai.

Quando podemos esperar uma edição?

O comando executivo de Trump deu ao diretor da inteligência nacional e ao procurador -geral por 45 dias para revisar o registro e “Apresentando um plano” Para sua edição completa e completa. Ambos os escritórios estão atualmente mantidos os funcionários, porque o Senado ainda precisa confirmar Pam Bondi como advogado estadual e Tulsi Gabbard como DNI.

“Esperamos que este seja um plano mecânico”. Larry Schnapf, chefe de sede em Nova York, que processou o governo para forçar a publicação do arquivo JFK, disse ele à ABC News. Se o governo decidir “Essencial” Revise, documentos de partida PO, documentos, “Vai passar por um tempo”, Ele acrescentou.