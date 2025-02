Terceiro avião americano com países deportados na Índia

As aeronaves militares do C-17 carregavam 112 nacionais indianos expulsos no meio da ação de Trump sobre imigração

Uma aeronave americana que usava a terceira série de cidadãos indianos deportados dos EUA desembarcou no domingo em Amritsar, Punjab, no norte da Índia. Ele vem por dias depois que o primeiro -ministro indiano Narendra Modi viajou para Washington para se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, que em seu segundo mandato prometeu milhões de deportações.

O voo tinha cerca de 112 indivíduos a bordo, de acordo com os relatos da mídia local, e os mais recebidos do estado do norte de Haryan. Enquanto 44 deportações eram de Haryana, 33 eram de Gujarata (país de origem de Modi) e 31 eram de Punjab. O resto era de outros países.

A deportação permitirá que eles retornem às suas casas após concluir todos os procedimentos necessários, incluindo processamento de imigração, cheques e verificações de antecedentes, disseram fontes para a NDTV.

As primeiras aeronaves de trânsito militar americano transportadas por 104 índios desembarcaram em Amritsar em 5 de fevereiro. O segundo avião pousou no sábado.

O vídeo publicado pelas autoridades americanas após o primeiro avião mostrou que as pessoas foram mantidas algemas e limite de pernas, que na Índia causou raiva generalizada. Em resposta, o governo indiano afirmou que estava envolvido com Washington para garantir que os deportes não fossem sujeitos a nenhum assédio.









O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, afirmou no Parlamento da Índia que as deportações têm sido um processo permanente há vários anos, enfatizando que a última rodada havia seguido os mesmos procedimentos que no passado, sem se desviar do protocolo estabelecido. A embaixada dos EUA comentou que é “A política dos Estados Unidos para aplicar fielmente as leis de imigração contra todos os estranhos inadmissíveis e removíveis”.

A questão da migração ilegal da Índia nos EUA lançou Trump em sua entrevista por telefone com Modi em janeiro e supostamente percebeu nas conversas da semana passada. Uma declaração conjunta afirma que os líderes concordaram em lidar com problemas relacionados à imigração ilegal e comércio de pessoas “Através de esforços colaborativos”.

Modi disse à The White Casy Press que a Índia estava pronta para devolver seus nacionais se fossem ilegais aos EUA -Ui mencionou a necessidade de parar “Ecossistema” tráfico de pessoas.