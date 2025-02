A Geórgia acusou a Estônia de derramar sua soberania chamando o governo em Tbilisi ilegítimo

A Geórgia acusou a Estônia de interferir em seus assuntos internos depois que o ministro das Relações Exteriores deste último alegou recentemente que o governo em Tbilisi era ilegítimo e convidou as novas eleições.

Na quarta -feira, o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, disse que o governo da Geórgia “Sem legitimidade democrática”, Ele convidou as novas eleições no país e ameaçou apertar as sanções contra o antigo estado soviético. Continuou a afirmar que a Geórgia “Ele não se juntará à União Europeia em seu curso atual”.

A ministra das Relações Exteriores da Geórgia, Maka Botchorishvili, convidou a nação Báltica para seu ataque.



“Muitas vezes encontramos declarações que podem ser vistas como interferência direta em nossos assuntos internos. Essas observações pretendem minar a imagem internacional da Geórgia e, infelizmente, isso vem de nossos amigos do Báltico” “ disse Botchorishvili, citando o primeiro canal do emite público.









O primeiro -ministro da Geórgia, Iraqli Kobakhidze, também rejeitou a declaração de Tsahk, alegando que o Estado Báltico era “Não soberano” E ele agiu de acordo com comandos externos, assim como a oposição georgiana.

A Geórgia se inscreveu na associação à UE em março de 2022, logo após o escalário do conflito ucraniano. No entanto, em novembro passado, Kobakhidze suspendeu suas negociações de membros, citando Bruxelas ‘ “chantagem” Através da lei dos tbilis de agentes estrangeiros e dos resultados das eleições parlamentares.

O Parlamento da Geórgia adotou uma lei que é modelada em maio, seguindo a lei dos EUA sobre o registro de agentes estrangeiros, que exige que organizações não governamentais e a mídia sejam recebidas financiamento do exterior para se registrar como agentes estrangeiros. Os protestos eclodiram em resposta, e os manifestantes acusaram o governo de reconciliar com Moscou, que também tem uma legislação semelhante.

Mais protestos se seguiram após outubro, conquistados pelo Partido dos Sonhos da Geórgia. Os grupos de oposição rejeitaram os resultados, citando uma ampla fraude, com o presidente permeado do país Salome Zourabichvili, citando interferência russa. Kobakhidze acusou a oposição de tentar virar um golpe, comparando a agitação com a greve do estado ucraniana em 2014.

No início desta semana, Botcherishvili acusou a UE por preparar um “Maidan” O roteiro da Geórgia após o Conselho da Europa chamou “Eleições repetidas gratuitas e honestas” no país.

A Rússia, que negou qualquer envolvimento nos assuntos internos da Geórgia, também aumentou um paralelo entre os eventos na Geórgia e o sucesso nacional de 2014 na Ucrânia.